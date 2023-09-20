Gün içerisinde oynanacak olan karşılaşmaları izlemek isteyen sporseverler tarafından Exxen deneme üyeliği maç izlenir mi? Sorusu araştırılmakta. Exxen deneme üyeliği ile hangi maçların izlenebileceği internet üzerinde araştırılıyor. Peki, Exxen deneme üyeliği maç izlenir mi? Exxen deneme üyeliği ile hangi maçlar izlenir, bütün maçlar izlenir mi?

Exxen deneme üyeliği maç izlenir mi? Sorusu, birçok kişi tarafından merak edilmekte olan sorular arasında yer alıyor. Maç saatinin yaklaşması ile birlikte Exxen deneme üyeliği ile hangi maçlar izlenir, bütün maçlar izlenir mi? Sorusu, arama motorlarındaki yerini alıyor ve araştırmalar yapılıyor. Peki, Exxen deneme üyeliği maç izlenir mi? Exxen deneme üyeliği ile hangi maçlar izlenir, bütün maçlar izlenir mi? İşte Exxen deneme üyeliği hakkında merak edilen detaylar!

EXXEN DENEME ÜYELİĞİ MAÇ İZLENİR Mİ?

EXXEN deneme üyeliği, 7 gün boyunca dizi ve film izlemenize izin verir fakat Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi veya Konferans Ligi maçlarını izleyemezsiniz. Buna göre EXXEN 1 TL deneme üyeliği spor paketini kapsamamaktadır. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi veya Konferans Ligi maçlarını izlemek isteyen kullanıcıların ExxenSpor üyeliği satın alması gerekmektedir. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçlarını izlemek isteyen kişiler 157,08 TL olan ExxenSpor üyeliğini satın alması gerekiyor.

EXXEN SPOR NE KADAR, KAÇ TL?

28 Ağustos tarihinde ExxenSpor üyeliği 157,08 TL olarak belirlenmiştir. UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçlarını izleyecek olan kullanıcılar 157,08 TL ödeme yaparak ExxenSpor üyeliği satın almalıdır.