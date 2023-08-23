Molde ile Galatasaray arasındaki maçı canlı olarak izlemek isteyen sporseverler tarafından EXXEN deneme üyeliği ile GS maçı izlenir mi? Sorusu araştırılıyor. EXXEN ekranlarında yayınlanacak olan maçın 1 TL deneme üyeliği spor paketini kapsayıp, kapsamadığı araştırılıyor. Peki, EXXEN deneme üyeliği ile GS maçı izlenir mi? EXXEN 1 TL deneme üyeliği spor paketini kapsar mı?

EXXEN deneme üyeliği ile GS maçı izlenir mi? Sorusu, Molde ile Galatasaray arasındaki maç saatinin yaklaşması ile birlikte gündeme geldi ve arama motorları üzerinde araştırıldı. Molde - Galatasaray maçı EXXEN platformundan canlı olarak yayınlanacak. Maçı izleyebilmeniz için EXXEN kullanıcısı olmanız gerekmektedir. Peki, EXXEN deneme üyeliği ile GS maçı izlenir mi? EXXEN 1 TL deneme üyeliği spor paketini kapsar mı?

EXXEN DENEME ÜYELİĞİ İLE GS MAÇI İZLENİR Mİ?

EXXEN deneme üyeliği, 7 gün boyunca dizi ve film izlemenize izin verir fakat Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi veya Konferans Ligi maçlarını izleyemezsiniz. Buna göre EXXEN 1 TL deneme üyeliği spor paketini kapsamamaktadır. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi veya Konferans Ligi maçlarını izlemek isteyen kullanıcıların ExxenSpor üyeliği satın alması gerekmektedir. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçlarını izlemek isteyen kişiler 157,08 TL olan ExxenSpor üyeliğini satın alması gerekiyor.

EXXEN SPOR NE KADAR, KAÇ TL?

28 Ağustos tarihinde ExxenSpor üyeliği 157,08 TL olarak belirlenmiştir. UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçlarını izleyecek olan kullanıcılar 157,08 TL ödeme yaparak ExxenSpor üyeliği satın almalıdır.