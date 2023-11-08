Exxen platformunda yaşanan kesinti, erişimde sorun yaşayan kullanıcıların merak konusu haline geldi. Exxen resmi web sitesinden gelecek açıklama bekleniyor. Peki, Exxen çöktü mü son dakika haberleri neler? 8 Kasım Exxen neden çalışmıyor, bağlantı sorunu nasıl geçer? İşte detaylar…

EXXEN çöktü mü SON DAKİKA! 8 Kasım Exxen neden çalışmıyor, bağlantı sorunu nasıl geçer?

Exxen'de yayınlanan maçlar sonrası kullanıcılar Exxen çöktü mü son dakika haberleri neler? 8 Kasım Exxen neden çalışmıyor, bağlantı sorunu nasıl geçer? Sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar…

EXXEN ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA

UEFA Şampiyonlar Ligi Bayern Münih Galatasaray maçı öncesi araştırılan konuların başında Exxen bağlantı sorunu yer alıyor. Exxen'in sosyal medya kanallarından konu hakkında bir açıklama gelmezken bazı kullanıcılar erişim sorunu yaşadıklarını belirtiyor.

8 KASIM EXXEN NEDEN ÇALIŞMIYOR, BAĞLANTI SORUNU NASIL GEÇER?

Exxen' bağlanma konusunda bazı kullanıcılar sorun yaşadığını sosyal medyada dile getiriyor. Exxen'den konu hakkında bir açıklama gelmezken bağlantı sorunlarını aşma yöntemleri merak ediliyor.

Bağlantı sorunlarını gidermek için en bilinen yöntemlerin başında modemi resetlemek geliyor. Modeminizi resetlemek için modem kutusu üzerindeki 'reset' tuşuna basılı tutmak yeterlidir. 10-15 dakika içerisinde internetiniz sıfırlanacaktır.