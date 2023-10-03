Son zamanların popüler dijital yayın platformu EXXEN'de bugünkü Manchester United-Galatasaray maçı öncesi bazı kullanıcılar sunucu hatası aldıklarını sosyal medya üzerinden paylaştı. Bunun üzerine EXXEN çöktü mü, neden açılmıyor? EXXEN bir sunucu hatası nedir, hata neden veriyor? Soruları gündeme taşındı. Peki, EXXEN neden açılmıyor?

EXXEN çöktü mü, neden açılmıyor? EXXEN bir sunucu hatası nedir, hata neden veriyor?

EXXEN çöktü mü? Son zamanların popüler dijital yayın platformu EXXEN'de bugünkü Manchester United-Galatasaray maçı öncesi bazı kullanıcılar sunucu hatası aldıklarını sosyal medya üzerinden paylaştı. Bunun üzerine EXXEN çöktü mü, neden açılmıyor? EXXEN bir sunucu hatası nedir, hata neden veriyor? Soruları gündeme taşındı. Peki, EXXEN neden açılmıyor? Detaylar!

EXXEN ÇÖKTÜ MÜ?

Bazı EXXEN kullanıcıları maç yayınına erişemediklerini ve sunucu hatası aldıklarını ifade ediyor. Konu hakkında EXXEN tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

"İÇERİKLERİ İZLEYEMİYORUM"

İçeriklere erişemeyenler için EXXEN'in resmi internet sitesinden yapılan yardım metni şu şekildedir:

"Yaşamış olduğunuz sorun ile ilgili sana yardımcı olabilmemiz için aşağıdaki sorularımızı yanıtlayarak, almış olduğunuz hatanın ekran görüntüsünü varsa hata kodu ile birlikte Canlı Sohbet'ten ya da 0850 241 81 48 numaralı çağrı merkezi numaramızdan bizlere iletebilirsin.

-Kullandığın cihazın marka ve modeli nedir? (Telefon, tablet, TV vb.)

-Eğer web sitemizde sorun yaşıyorsan hangi tarayıcıyı kullanıyorsun? (Chrome, Firefox, Opera vb.)

Exxen uygulamamız üzerinde izleme problemi yaşıyorsanız , cihazınızın işletim sistemi nedir?(Android- İOS)"

"İZLEDİĞİM İÇERİKTEN SES GELMİYOR"

İzlediği içerikten ses alamayanlar için EXXEN'in resmi internet sitesinden yapılan yardım metni şu şekildedir:

"Exxen video oynatıcısının alt kısmında bulunan ses seviyesini kontrol ederek video oynatıcısının ses seviyesinin çok düşük ya da tamamen kapatılmadığından emin olmalısın. Sesle ilgili sorunun çözülmediyse bilgisayarının ses seviyesini kontrol edebilirsin."



