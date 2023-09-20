EXXEN canlı maç izle! (ŞAMPİYONLAR LİGİ) EXXEN HD kesintisiz donmadan canlı yayın! EXXEN spor canlı izle!

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EXXEN CANLI MAÇ İZLE

EXXEN canlı yayın ile sevdiğiniz maçları ve programları canlı olarak takip edebilirsiniz. EXXEN canlı maç izleme linki haberimizde yer almaktadır.

EXXEN CANLI YAYIN

EXXEN canlı izlemek için EXXEN'in resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. EXXEN canlı yayını için EXXEN kullanıcısı olmanız gerekiyor.

EXXEN CANLI YAYIN İLE MAÇLAR VE PROGRAMLARI KAÇIRMAYIN!

EXXEN canlı yayın linki ile Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarını, futbol programlarını izleyebilir, keyifli anlar yaşayabilirsiniz.

EXXEN ÜCRETSİZ Mİ?

EXXEN platformunda canlı maç izleyebilmeniz için EXXEN abonesi olmanız gerekmektedir.

EXXEN'DEN MAÇ NASIL İZLENİR? TEK MAÇ SATIN ALMA VAR MI?

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçlarını izlemek isteyen kişiler Exxen Spor paketine sahip olmak zorundadır. Bu kapsamda bu maçlardan herhangi birini izlemek isteyen sporseverler, tek seferlik de olsa bu ücreti ödemek zorundadırlar. Henüz Exxen Dijital Platformunda tek maçlık paket bulunmamaktadır.

EXXEN NEDİR?

Acun Medya bünyesinde kurulan ve "Türkiye'nin dijital platformu" sloganıyla yola çıkan Exxen, üyelerin istedikleri zaman, istedikleri yerde, istedikleri cihazla, birbirinden benzersiz içerikleri izlemelerini sağlayan dijital bir platformdur.