EXXEN canlı maç izle! EXXEN canlı izleme linki! EXXEN HD canlı izle!

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Galatasaray ile Barcelona arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçı, CBC Sport, Exxen kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.
CBC Sport, Azerspace 46E numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
Exxen, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
Galatasaray-Barcelona Maçı, 17 Mart Perşembe günü oynanacak.
Galatasaray-Barcelona Maçı, saat 20:45 başlayacak.
Galatasaray ve Barcelona, karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Ligi Son 16 maçı, İstanbul'da, NEF Stadyumu'nda oynanacak.
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Galatasaray-Barcelona eşleşmesinde üst tura hangi takım yükselir? #GSvBarça | #UEL | #Galatasaray | #Barcelona— Haberler (@Haberler) March 17, 2022