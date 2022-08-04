EXXEN canlı maç izle! 4 Ağustos Perşembe EXXEN HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Fenerbahçe - Slovacko maçı canlı izle!

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FENERBAHÇE - SLOVACKO MAÇI CANLI İZLE!

Fenerbahçe - Slovacko UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme maçı bugün 4 Ağustos 2022 Perşembe akşamı saat 20:00'da başlayacak. Maçı Exxen TV'den izleyebilirsiniz.

İSMAİL, ALTAY VE MERT HAKAN YOK

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek, cezalı olduğu için forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Altay Bayındır'ın forma giymesi beklenmezken,çalışmalarını bireysel sürdüren Mert Hakan Yandaş UEFA listesinden çıkarıldı.

İŞTE İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ertuğrul Çetin, Osayi-Samuel, Szalai, Henrique, Ferdi Kadıoğlu, Arao, Zajc, Rossi, Emre Mor, Lincoln Henrique, Valencia

Slovacko: Nguyen, Reinberk, Hofman, Kadlec, Doski, Danicek, Petrzela, Travnik, Havlik, Holzer, Kalabiska

EXXEN CANLI YAYIN İLE MAÇLAR VE PROGRAMLARI KAÇIRMAYIN!

EXXEN canlı yayın linki ile Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarını, futbol programlarını izleyebilir, keyifli anlar yaşayabilirsiniz.

EXXEN ÜCRETSİZ Mİ?

EXXEN platformunda canlı maç izleyebilmeniz için EXXEN abonesi olmanız gerekmektedir.

EXXEN NEDİR?

Acun Medya bünyesinde kurulan ve "Türkiye'nin dijital platformu" sloganıyla yola çıkan Exxen, üyelerin istedikleri zaman, istedikleri yerde, istedikleri cihazla, birbirinden benzersiz içerikleri izlemelerini sağlayan dijital bir platformdur."