EXXEN CANLI İZLE! Türkiye-İzlanda maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Bu akşam (9 Eylül) hangi maçlar var?

Bu akşam yayınlanacak olan Türkiye- İzlanda maçı saat kaçta, ücretsiz mi soruları araştırılırken Exxen tv yayın akışı merak ediliyor. Bu akşam hangi maçlar var ve Türkiye- İzlanda maçı saat kaçta olduğu gündeme geliyor. Türkiye- İzlanda maçı saat kaçta, ücretsiz mi? Detaylar haberimizdedir…

TÜRKİYE-İZLANDA MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye- İzlanda Maçı, 0 9 Eylül Pazartesi günü saat 21:45'de oynanacak.

TÜRKİYE-İZLANDA MAÇI HANGI KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Türkiye ile İzlanda arasındaki UEFA Uluslar Ligi maçı, TV8, CBC Sport, Exxen kanallarından canlı maç izlenebilecek.

TÜRKİYE-İZLANDA MUHTEMEL İLK 11

Türkiye: Mert Günok | Kaan, Çağlar, Abdülkerim | Zeki, İsmail, Hakan, Mert Müldür | İrfan Can, Arda Güler, Kenan.

İzlanda: Valdimarsson | Sampsted, Hermannsson, Gretarsson, Tomasson | Gudmundsson, Thordarson | Anderson, Sigurdsson, Thorsteinsson | Oskarsson.