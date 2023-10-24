Exxen 2 kişi kullanabilir mi? EXXEN'i aynı anda kaç kişi izleyebilir?

EXXEN'i aynı anda kaç kişi izleyebilir? EXXEN, Türkiye'nin popüler dijital yayın platformlarından biri. Ancak kullanıcılar genellikle aynı abonelikle kaç kişinin izleyebileceğini merak ediyor. Peki EXXEN aynı anda kaç kişi izleyebilir, kaç kişi kullanabilir? Exxen2 kişi kullanabilir mi? Detaylar!

EXXEN, Türkiye'nin popüler dijital yayın platformlarından biri. Ancak kullanıcılar genellikle aynı abonelikle kaç kişinin izleyebileceğini merak ediyor. Peki EXXEN aynı anda kaç kişi izleyebilir, kaç kişi kullanabilir? Exxen 2 kişi kullanabilir mi?

EXXEN 2 KİŞİ KULLANABİLİR Mİ?

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Exxen, Acun Medya'nın bünyesinde bulunan ve sahibi Acun Ilıcalı tarafından kurulan ve 1 Ocak 2021 itibarıyla yayın hayatına başlayan ücretli bir dijital içerik platformudur.

Tarihçe

Acun Medya'nın kurucusu ve sahibi Acun Ilıcalı tarafından kurulan ve 2021 yılında yayın hayatına başlayan Exxen, ilk kez kamuoyuna 24 Eylül 2020 tarihinde Acun Ilıcalı'nın Instagram hesabından, "Yeni dijital platformumuz Exxen'de yakında beraberiz." açıklamasıyla duyuruldu.

Platform için 1.500 kişilik bir ekip oluşturuldu.[6] Acun Ilıcalı tarafından platformun ücretsiz seçeneğinin olmayacağı, reklamlı ve reklamsız olmak üzere ücretli iki paketin olacağı belirtildi.[6] Platformun yıllık bütçesinin ise 900 milyon TL olacağını açıkladı.

Platform içerisinde dizi film, reality show, yarışma, belgesel ve çizgi film gibi farklı yaş gruplarına hitap eden yapımların yer alacağı açıklandı.Ayrıca televizyonda ticari sebepler nedeniyle yayınlanamayan 20 ya da 40 dakikalık kısa içeriklerin platformda yayınlanacağı belirtildi.Yakın dostu Ali Taran'ın önerisiyle, platformun adı Exxen olarak belirlendi.