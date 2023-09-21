Exide'in hedefi 2017'de yüzde 10 pazar payı!

2022 yılında Martaş Otomotiv ve Exide arasında imzalanan distribütörlük anlaşmasının ardından, Exide markası için satış ve pazarlama faaliyetlerini yoğunlaştıran Martaş Otomotiv, ilk Exide Ana Bayi Toplantısı’nı “Geleceğe Hazırız” mottosu ile İstanbul’da gerçekleştirdi.

2022 yılında Martaş Otomotiv ve Exide arasında imzalanan distribütörlük anlaşmasının ardından, Exide markası için satış ve pazarlama faaliyetlerini yoğunlaştıran Martaş Otomotiv, ilk Exide Ana Bayi Toplantısı'nı "Geleceğe Hazırız" mottosu ile İstanbul'da gerçekleştirdi.

Toplantıda, Exide ve Martaş iş birliği, markanın gelecek hedef ve vizyonu aktarıldı, diğer yandan Start-Stop akü pazarının gelişimi, gelecek akü teknolojileri ve Exide markasının bu değişen trendlere yaptığı öncülük ile birlikte bu alanda geliştirdiği yeni teknolojiler aktarıldı.

Toplantıda altı çizilen en önemli konu ise Exide markası ile 2027 Türkiye'de ulaşılmak istenen yüzde 10 pazar payına ulaşma hedefi ve bu hedefe ulaşmak için ürün gamı, hizmetler ve startejiler ile ilgili yol haritası oldu.

Exide ve Martaş iş birliği büyüyor

İki gün süren programa 21 Ana Bayi ve yaklaşık 60 kişi katılım gösterdi. Toplantının ilk günü Sheraton Ataşehir'de yapılan toplantı Martaş Genel Müdürü Erdem Çarıkçı'nın sunumları ile başladı. Çarıkçı yaptığı sunumda, "Exide ve Martaş iş birliği çok güçlü, gelecek plan ve hedeflerimize emin adımlarla yürüyoruz. Martaş Türkiye'nin en güçlü ve köklü yedek parça dağıtım şirketi ancak akü işini çok farklı ve profesyonel bir şekilde bu işin gereklerine uygun şekilde ele alıyoruz. Kurduğumuz Akü İş Birimi ile bu alanda yapacağımız atılım ve yatırımlar Exide markası ile ortak gelecek hedeflerimiz doğrultusunda devam edecek" dedi.

Exide yetkilileri ise sunumlarında özellikle büyüyen Start-Stop pazarına önemli vurgular yaptılar. 2025 yılında Avrupa pazarında satılan her 3 aküden biri Start-Stop olacak, bununla birlikte artan elektrikli araçlarla bu pazar ve geleneksel akü pazarı AGM tip olarak üretilen besleme akülerine dönüşeceği vurgulandı. Bu alanda mevcutta ürünleri olan Exide markası 2025 yılı itibari ile L1,L2,L3 gibi kutu tiplerinde AGM besleme akülerini pazara sunmaya hazırlanıyor. Diğer yandan Exide yetkilileri Martaş ile olan güçlü iş birliği ve gelecek yatırım planları ile ilgili çok değerli bilgiler sundular. Toplantının ilerleyen bölümlerinde ise İş Birimi Müdürü-Akü Ceyhan Kahrıman bir sunum gerçekleştirdi.

Ceyhan Kahrıman konuşmasında, "Martaş olarak 2021 yılında başladığımız yolculukta emin adımlarla gelecek hedeflerimize doğru inançla ilerliyoruz. Bu yolda odaklanacağımız en önemli faktörler değişen pazar trendleri ve buna en iyi çözümler sunan Exide ürün gamı, Exide markasının köklü geçmişi ile birlikte orijinal ekipmandaki gücü olacak" dedi.

Kahrıman, "Türkiye'de değişen araç parkı ile birlikte Start-Stop akü pazarı binek ve ağır vasıta tarafında hızla büyüyor, bu pay 2025 yılında yüzde 36'ya ulaşacak, 2027 yılına geldiğimizde ise bu oranın yüzde 50'lere ulaşmasını bekliyoruz. Dolayısı ile ana bayilerimiz ile birlikte bu oranlara uygun olarak Exide markalı ürün satışlarımızı hem binek hem de ağır vasıta tarafında büyüterek 2027 yılında hedeflediğimiz yüzde 10 pazar payına ulaşmayı hedefliyoruz. Bu yolda premium marka imajımıza uygun olarak marka yatırımlarımızı yapmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Toplantının son bölümüne konuk konuşmacı olarak katılan Prometeon Türkiye, AFME, Rusya ve CIS CEO'su Gökçe Şenocak, globaldeki ve Türkiye'deki yolculuğu ve başarıları hakkında paylaşımda bulundu. Toplantının ikinci gününde ise tüm bayiler düzenlenen güvenli sürüş eğitimi ve ralli sürüş aktivitesine katıldılar.