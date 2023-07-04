Excel formülleri nelerdir? En sık kullanılan kolay Microsoft Excel formülleri

Excel, iş hayatında ve kişisel kullanımda oldukça popüler olan bir elektronik tablo programıdır. Excel formülleri nelerdir, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Excel formülleri, hücreler arasında hesaplamalar yapmak ve verileri işlemek için kullanılır. Bu haberde, en sık kullanılan Microsoft Excel formüllerini ve ne işe yaradıkları haberimizde. En sık kullanılan kolay Excel formülleri, Excel Toplama ve Çıkarma Formülleri, ÇARP ve BÖL Formülü, İstatistiksel formüller..

Excel formülleri nelerdir, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Excel, iş hayatında ve kişisel kullanımda oldukça popüler olan bir elektronik tablo programıdır. Birçok insan tarafından hesaplamalar, veri analizi, grafik oluşturma ve veri yönetimi için kullanılan Excel'in en güçlü özelliklerinden biri formüllerdir. Excel formülleri, hücreler arasında hesaplamalar yapmak ve verileri işlemek için kullanılır. Bu haberde en sık kullanılan Excel formülleri nelerdir? Excel formülleri nedir? sorularına yanıt arıyoruz. İşte, tüm detaylar haberimizde...

EXCEL FORMÜLLERİ NEDİR?

Excel formülleri, elektronik tablolarda veri analizi yapmak, hesaplamalar yapmak, koşullu işlemler gerçekleştirmek ve daha birçok işlemi gerçekleştirmek için kullanılan komutlardır. Bir hücredeki verilere veya hücreler arasındaki ilişkilere dayalı olarak çalışırlar. Formüller, Excel'in gücünü ve esnekliğini artıran bir özelliktir.

EXCEL TOPLAMA VE ÇIKARMA FORMÜLLERİ

Excel Toplama Formülü

TOPLA formülü, belirli hücrelerdeki değerleri toplamak için kullanılır. Örneğin, A1 ve B1 hücrelerindeki sayıları toplamak isterseniz, aşağıdaki formülü kullanabilirsiniz:

=TOPLA(A1:B1)

Bu formül, A1 ve B1 hücrelerindeki değerleri toplar.

Excel Çıkarma Formülü

ÇIKAR formülü, belirli hücreler arasındaki farkı bulmak için kullanılır. Örneğin, A1 hücresinden B1 hücresini çıkarmak isterseniz, aşağıdaki formülü kullanabilirsiniz:

=A1-B1

Bu formül, A1 hücresinden B1 hücresini çıkarır.

Excel Çarpma Formülü

ÇARP formülü, belirli hücrelerdeki değerleri çarpmak için kullanılır. Örneğin, A1 ve B1 hücrelerindeki sayıları çarpmak isterseniz, aşağıdaki formülü kullanabilirsiniz:

=A1*B1

Bu formül, A1 ve B1 hücrelerindeki değerleri çarpar.

Excel Bölme Formülü

BÖL formülü, belirli hücrelerdeki değerleri bölmek için kullanılır. Örneğin, A1 hücresini B1 hücresine bölmek isterseniz, aşağıdaki formülü kullanabilirsiniz:

=A1/B1

Bu formül, A1 hücresini B1 hücresine böler.

İSTATİKSEL FORMÜLLER NELERDİR?

İstatistiksel formüller, veri analizi yaparken sıkça kullanılan formüllerdir. Excel'de birçok istatistiksel formül bulunmaktadır. İşte en sık kullanılan bazıları:

ORTALAMA Formülü

ORTALAMA formülü, belirli hücrelerdeki sayıların ortalamasını bulmak için kullanılır. Örneğin, A1 ve A2 hücrelerindeki sayıların ortalamasını bulmak isterseniz, aşağıdaki formülü kullanabilirsiniz:

=ORTALAMA(A1:A2)

Bu formül, A1 ve A2 hücrelerindeki sayıların ortalamasını hesaplar.

EN BÜYÜK ve ENKÜÇÜK FORMÜLLERİ NELERDİR?

EN BÜYÜK ve EN KÜÇÜK formülleri, belirli bir hücre aralığındaki en büyük ve en küçük değerleri bulmak için kullanılır. Örneğin, A1:A10 aralığındaki en büyük değeri bulmak için aşağıdaki formülü kullanabilirsiniz:

=ENBÜYÜK(A1:A10)

Bu formül, A1:A10 aralığındaki en büyük değeri bulur.

=ENKÜÇÜK(A1:A10)

Bu formül, A1:A10 aralığındaki en küçük değeri bulur.

STDEVP ve STDEVS FORMÜLLERİ NELERDİR?

STDEVP ve STDEVS formülleri, bir veri kümesinin standart sapmasını hesaplamak için kullanılır. STDEVP, popülasyon standart sapmasını hesaplar, STDEVS ise örneklem standart sapmasını hesaplar. Örneğin, A1:A10 aralığındaki verilerin popülasyon standart sapmasını bulmak isterseniz, aşağıdaki formülü kullanabilirsiniz:

=STDEVP(A1:A10)

Bu formül, A1:A10 aralığındaki verilerin popülasyon standart sapmasını hesaplar.

=STDEVS(A1:A10)

Bu formül, A1:A10 aralığındaki verilerin örneklem standart sapmasını hesaplar.

METİN İŞLEME FORMÜLLERİ NELERDİR?

Metin işleme formülleri, metin verilerini düzenlemek, birleştirmek ve analiz etmek için kullanılır. İşte en sık kullanılan metin işleme formüllerinden bazıları:

BİRLEŞTİR Formülü

BİRLEŞTİR formülü, belirli hücrelerdeki metinleri birleştirmek için kullanılır. Örneğin, A1 ve B1 hücrelerindeki metinleri birleştirmek isterseniz, aşağıdaki formülü kullanabilirsiniz:

=BİRLEŞTİR(A1, " ", B1)

Bu formül, A1 ve B1 hücrelerindeki metinleri birleştirir ve aralarına boşluk ekler.

SOL, SAĞ ve ORTA Formülleri

SOL, SAĞ ve ORTA formülleri, bir metin dizisinden belirli bir sayıda karakteri çekmek veya almak için kullanılır. SOL formülü, metnin sol tarafındaki belirli sayıda karakteri alırken, SAĞ formülü metnin sağ tarafındaki belirli sayıda karakteri alır. ORTA formülü ise metnin ortasındaki belirli sayıda karakteri alır. Örneğin, A1 hücresindeki metnin ilk 5 karakterini almak isterseniz, aşağıdaki formülü kullanabilirsiniz:

=SOL(A1, 5)

Bu formül, A1 hücresindeki metnin ilk 5 karakterini alır.

=SAĞ(A1, 5)

Bu formül, A1 hücresindeki metnin son 5 karakterini alır.

=ORTA(A1, 3, 5)

Bu formül, A1 hücresindeki metnin 3. karakterinden başlayarak 5 karakter alır.

DEĞİŞTİR Formülü

DEĞİŞTİR formülü, belirli bir metin dizisindeki belirli bir karakteri başka bir karakterle değiştirmek için kullanılır. Örneğin, A1 hücresindeki metindeki tüm "a" harflerini "e" harfiyle değiştirmek isterseniz, aşağıdaki formülü kullanabilirsiniz:

=DEĞİŞTİR(A1, "a", "e")

Bu formül, A1 hücresindeki metindeki tüm "a" harflerini "e" harfiyle değiştirir.

TARİH SAAT FORMÜLLERİ NELERDİR?

Excel, tarih ve saat işlemleri için çeşitli formüller sunar. İşte en sık kullanılan tarih ve saat formüllerinden bazıları:

TARİH Formülü

TARİH formülü, yıl, ay ve gün bilgilerini kullanarak bir tarih oluşturmak için kullanılır. Örneğin, 2023 yılının 4 Temmuz tarihini oluşturmak isterseniz, aşağıdaki formülü kullanabilirsiniz:

=TARİH(2023, 7, 4)

Bu formül, 2023 yılının 7. ayının 4. gününü temsil eden bir tarih oluşturur.

SAAT Formülü

SAAT formülü, saat, dakika ve saniye bilgilerini kullanarak bir saat oluşturmak için kullanılır. Örneğin, 9 saat 30 dakikayı temsil eden bir saat oluşturmak isterseniz, aşağıdaki formülü kullanabilirsiniz:

=SAAT(9, 30, 0)

Bu formül, 9 saat 30 dakikayı temsil eden bir saat oluşturur.

BUGÜN ve ŞİMDİ Formülleri

BUGÜN ve ŞİMDİ formülleri, mevcut tarih ve saat bilgisini almak için kullanılır. BUGÜN formülü, mevcut tarihi döndürürken, ŞİMDİ formülü mevcut tarih ve saati döndürür. Örneğin, mevcut tarihi almak için aşağıdaki formülü kullanabilirsiniz:

=BUGÜN()

Bu formül, mevcut tarihi döndürür.

=ŞİMDİ()

Bu formül, mevcut tarih ve saati döndürür.

HATA YAKALAMA FORMÜLLERİ NELERDİR?

Hata yakalama formülleri, bir formülün hata döndürmesi durumunda alternatif bir değer veya işlem sağlamak için kullanılır. İşte en sık kullanılan hata yakalama formüllerinden bazıları:

HATAYSA Formülü

HATAYSA formülü, bir formülün hata döndürmesi durumunda alternatif bir değer döndürmek için kullanılır. Örneğin, A1 hücresindeki değeri 2'ye bölmek isterseniz, ancak A1 hücresi boşsa hata döndürmemesi için aşağıdaki formülü kullanabilirsiniz:

=HATAYSA(A1/2, 0)

Bu formül, A1 hücresindeki değeri 2'ye bölerken, A1 hücresi boşsa 0 döndürür.

HATA.SEÇ Formülü

HATA.SEÇ formülü, bir formülün belirli bir hata türü döndürmesi durumunda alternatif bir değer döndürmek için kullanılır. Örneğin, A1 hücresindeki değeri 2'ye bölmek isterseniz, ancak bir #SIFIR hatası döndürmesi durumunda 0 döndürmek için aşağıdaki formülü kullanabilirsiniz:

=HATA.SEÇ(A1/2, "#SIFIR", 0)

Bu formül, A1 hücresindeki değeri 2'ye bölerken, #SIFIR hatası döndürmesi durumunda 0 döndürür.

ARAMA VE EŞLEŞTİRME FORMÜLLERİ NELERDİR?

Arama ve eşleştirme formülleri, belirli bir kriteri karşılayan verileri bulmak veya eşleştirmek için kullanılır. İşte en sık kullanılan arama ve eşleştirme formüllerinden bazıları:

EŞLEŞTİR Formülü

EŞLEŞTİR formülü, belirli bir değeri aramak ve bu değerin bulunduğu sütunun indeksini döndürmek için kullanılır. Örneğin, A1:A10 aralığındaki değerlerin içinde "Apple" değerini aramak ve bu değerin bulunduğu sütunun indeksini almak için aşağıdaki formülü kullanabilirsiniz:

=EŞLEŞTİR("Apple", A1:A10, 0)

Bu formül, "Apple" değerini A1:A10 aralığındaki değerlerin içinde arar ve bulunduğu sütunun indeksini döndürür.

BENZER Formülü

BENZER formülü, belirli bir metin dizisini içeren hücreleri bulmak için kullanılır. Örneğin, A1:A10 aralığındaki hücrelerde "Excel" kelimesini içeren hücreleri bulmak isterseniz, aşağıdaki formülü kullanabilirsiniz:

=BENZER(A1:A10, "*Excel*")

Bu formül, A1:A10 aralığındaki hücrelerde "Excel" kelimesini içeren hücreleri bulur.

Bu haberde, Excel'de en sık kullanılan formüllerden bazılarını inceledik. İşte özetle üzerinde durduğumuz konular:



Temel matematiksel formüller: TOPLA, ÇARP, BÖL, vb.

İstatistiksel formüller: ORTALAMA, ENBÜYÜK, ENKÜÇÜK, STDEVP, STDEVS, vb.

Metin işleme formülleri: BİRLEŞTİR, SOL, SAĞ, ORTA, DEĞİŞTİR, vb.

Tarih ve saat formülleri: TARİH, SAAT, BUGÜN, ŞİMDİ, vb.

Hata yakalama formülleri: HATAYSA, HATA.SEÇ, vb.

Arama ve eşleştirme formülleri: EŞLEŞTİR, BENZER, vb.

Bu formüller, Excel kullanırken verilerinizi daha etkili bir şekilde işlemenize ve analiz etmenize yardımcı olacaktır. Excel'in işlevselliğini daha iyi anlamak ve formüllerle daha iyi çalışmak için bu formülleri denemeniz öner