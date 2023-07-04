Excel'de satır sabitleme nasıl yapılır? Microsoft Excel'de satır ve sütun sabitleme ve iptal nasıl yapılır?

Excel'de belirli satırları veya sütunları sabitlemek için adımları takip edin. Excel'de satır sabitleme nasıl yapılır, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Excel'de satır ve sütun sabitleme ve iptal nasıl yapılır? Satır ve sütun sabitleme işleminin nasıl yapılacağını ve nasıl iptal edeceğinizi öğrenin.

Excel'de satır sabitleme nasıl yapılır, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Excel, verileri düzenli bir şekilde görüntülememizi ve analiz etmemizi sağlayan güçlü bir elektronik tablo programıdır. Ancak, büyük veri tablolarında gezinirken belirli satırları sabitlemek önemli olabilir. Peki, Excel'de satır ve sütun sabitleme nedir? Excel'de satır sabitleme nasıl yapılır? Excel'de sütun sabitleme nasıl yapılır? Excel'de satır ve sütun sabitleme işlemi nasıl iptal edilir? Tüm soruların cevabı haberimizde.

EXCEL'DE SATIR VE SÜTUN SABİTLEME NEDİR?

Excel'de satır sabitleme ve sütun sabitleme, belirli satırları veya sütunları belirli bir pozisyonda tutmanızı sağlar. Bu, büyük bir çalışma sayfasında gezinirken veya diğer verileri gözlemlemek için kaydırırken, önemli satırların veya sütunların her zaman görünür olmasını sağlar. Özellikle geniş veri tablolarıyla çalışırken, satır ve sütun sabitleme işlemi verilerinizin daha düzenli bir şekilde görüntülenmesini sağlar ve verilerinizi daha kolay analiz etmenize yardımcı olur.

EXCEL'DE SATIR SABİTLEME NASIL YAPILIR?

Excel'de belirli bir satırı sabitlemek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

Adım 1: Sabitlenecek Satırı Seçin

Satır sabitleme işlemine başlamadan önce, sabitlemek istediğiniz satırı seçmeniz gerekmektedir. Sabitlenecek satırı seçmek için:

İlk olarak, sabitlemek istediğiniz satırın numarasını veya hücrelerini belirleyin.

Satırı seçmek için, sabitlemek istediğiniz satırın numarasına tıklayın veya hücrelerini seçin.

Adım 2: Menü Sekmesinden "Görünüm"e Tıklayın

Satır sabitleme işlemini gerçekleştirmek için, Excel menüsünden "Görünüm" sekmesini bulmanız gerekmektedir. Menü sekmesine ulaşmak için:

Excel arayüzünde, en üst kısımda yer alan menü çubuğuna bakın."Görünüm" sekmesini bulun ve üzerine tıklayın.

Adım 3: "Sabitle" Seçeneğini Belirleyin

"Görünüm" sekmesine tıkladıktan sonra, "Sabitle" seçeneğini bulmanız gerekmektedir. "Sabitle" seçeneğini belirlemek için:

"Görünüm" sekmesine tıkladıktan sonra, açılan menüde "Pencere" bölümünü bulun.

"Pencere" bölümünde, "Sabitle" seçeneğini göreceksiniz.

"Sabitle" seçeneğini belirlemek için üzerine tıklayın.

Adım 4: Satır Sabitleme İşlemini Onaylayın

"Satır Sabitleme" işlemini gerçekleştirmek için aşağıdaki adımları izleyin:

"Sabitle" seçeneğine tıkladıktan sonra, Excel otomatik olarak seçtiğiniz satırı sabitleyecektir.

Sabitleme işlemini onaylamak için çalışma sayfasının üzerindeki satırı sabitlenmiş şekilde görüntüleyin.

Artık Excel'de belirli bir satırı sabitleme işlemini tamamladınız. Bu şekilde, çalışma sayfasını kaydırırken seçtiğiniz satır her zaman görünür olacaktır.

EXCEL'DE SÜTUN SABİTLEME NASIL YAPILIR?

Excel'de belirli bir sütunu sabitlemek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

Adım 1: Sabitlenecek Sütunu Seçin

Sütun sabitleme işlemine başlamadan önce, sabitlemek istediğiniz sütunu seçmeniz gerekmektedir. Sabitlenecek sütunu seçmek için:

İlk olarak, sabitlemek istediğiniz sütunun harf etiketini veya hücrelerini belirleyin.

Sütunu seçmek için, sabitlemek istediğiniz sütunun harf etiketine tıklayın veya hücrelerini seçin.

Adım 2: Menü Sekmesinden "Görünüm"e Tıklayın

Sütun sabitleme işlemini gerçekleştirmek için, Excel menüsünden "Görünüm" sekmesini bulmanız gerekmektedir. Menü sekmesine ulaşmak için:

Excel arayüzünde, en üst kısımda yer alan menü çubuğuna bakın.

"Görünüm" sekmesini bulun ve üzerine tıklayın.

Adım 3: "Sabitle" Seçeneğini Belirleyin

"Görünüm" sekmesine tıkladıktan sonra, "Sabitle" seçeneğini bulmanız gerekmektedir. "Sabitle" seçeneğini belirlemek için:

"Görünüm" sekmesine tıkladıktan sonra, açılan menüde "Pencere" bölümünü bulun.

"Pencere" bölümünde, "Sabitle" seçeneğini göreceksiniz.

"Sabitle" seçeneğini belirlemek için üzerine tıklayın.

Adım 4: Sütun Sabitleme İşlemini Onaylayın

"Sütun Sabitleme" işlemini gerçekleştirmek için aşağıdaki adımları izleyin:

"Sabitle" seçeneğine tıkladıktan sonra, Excel otomatik olarak seçtiğiniz sütunu sabitleyecektir.

Sabitleme işlemini onaylamak için çalışma sayfasının sol tarafında sabitlenmiş sütunu görüntüleyin.

Excel'de belirli bir sütunu sabitleme işlemini tamamladınız. Artık çalışma sayfasını yatay olarak kaydırdığınızda seçtiğiniz sütun her zaman görünür olacaktır.

EXCEL'DE SATIR VE SÜTUN SABİTLEME İPTAL İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Excel'de satır ve sütun sabitleme işlemini iptal etmek oldukça basittir. İptal işlemi, sabitlenmiş satır veya sütunu serbest bırakarak normal bir şekilde gezinmenizi sağlar.

Satır veya sütun sabitleme işlemini iptal etmek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

Sabitlenmiş satırları veya sütunları görüntülediğiniz çalışma sayfasında, sabitlenmiş bölgenin ötesine tıklayın veya kaydırın.

Bu şekilde, sabitlenmiş satır veya sütunlar serbest bırakılacak ve çalışma sayfasını normal bir şekilde kaydırabileceksiniz.

Bu işlem, Excel'de sabitleme işlemini geçici olarak iptal etmenizi sağlar. Tekrar sabitleme yapmak isterseniz, ilgili satır veya sütunu seçerek yukarıda anlatılan adımları tekrar uygulayabilirsiniz.