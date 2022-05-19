Evrim Kuran kimdir? Evrim Kuran kaç yaşında ve nereli? Evrim Kuran biyografisi - Haberler

Evrim Kuran kimdir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Araştırmacı yazar Evrim Kuran nereli, kaç yaşında ve kimdir soruları gündeme geldi. İnsanlar tarafından Evrim Kuran'ın kaç yaşında olduğu, nereli olduğu ve biyografisi sıkça araştırılıyor. Peki, Evrim Kuran kimdir? Evrim Kuran kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar…

EVRİM KURAN KİMDİR?

11 Temmuz'da dünyaya gelen Evrim Kuran, Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz Dili ve Edebiyatı, Sabancı Üniversitesi'nde Executive MBA, Harvard Business School'da Davranış Ekonomisi, İnovasyon, Tasarım Düşüncesi eğitimleri almıştır ve ayrıca Yönetimde mükemmellik Sertifikasına da sahiptir.

Bankacılık, enerji, hızlı tüketim, ilaç, eğitim, otomotiv, perakende, teknoloji gibi çes¸itli sektörlerde pek çok ulusal ve global markanın is¸veren markası danıs¸manlıgˆını yapmaktadır.

2000 yılından bu zamana kadar kuşak araştırmaları, organizasyonel çekicilik çatışmaları yapmakta, tersine mentorluk programları tasarlamaktadır. Ayrıca geçtiğimiz yıllarda üç adet kitap çıkartmıştır.

EVRİM KURAN KİTAPLARI

Telgraftan Tablete: Türkiye'nin 5 Kuşağına Bakış (2018)

Z – Bir Kuşağı Anlamak: Bir Kuşağı Anlamak, Bir Dönemi Anlamaktır (2019)

Onlar Götü Buradan (2021)

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