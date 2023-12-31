O Ses Türkiye Yılbaşı Özel Programında Evrim Alasya İlgi Odağı Oldu
O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının çekimlerinden renkli kareler geldi. Evrim Alasya'nın yer aldığı programda ilgi odağı oldu. Evrim Alasya, 2 Ağustos 1979 doğumlu olup İzmir'de yaşamaktadır. Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu olan Alasya, oyunculuğa 1999 yılında başlamıştır. Muhteşem Yüzyıl dizisiyle çıkış yapmış olan Alasya, birçok tiyatro oyununda da yer almıştır.
Bir yılbaşı klasiği haline gelen O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının çekimlerinden renkli kareler geldi. Renkli görüntülerin yer aldığı programda Evrim Alasya ilgi odağı oldu. Peki, Evrim Alasya kimdir? O Ses Türkiye Evrim Alasya kaç yaşında, nereli, evli mi?
EVRİM ALASYA KİMDİR?
Doğum: 2 Ağustos 1979 (44 yıl yaşında), İzmir,
Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Oyunculuğa ilk olarak 1999 yılında Pınar Çocuk Tiyatrosu'nda başlamıştır. Birçok farklı projede yer alan Alasya, asıl çıkışını Muhteşem Yüzyıl dizisiyle yakalamıştır.
Tiyatro oyunları
Lokomapüf
Androcles ve Aslan
Mutluluk Dağıtan Eskici
Mavi Pullu Balık
Yel Değirmeni
Fırtına
Ben Bir Kurbağayım
Küçük Kız ve Yıldız
Ayrılık
Deli Dumrul
Atinalı Timon
7 Şekspir Müzikali
Don Juan'ın Gecesi
İki Bekar