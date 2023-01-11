Evrim Alasya kimdir? Evrim Alasya kaç yaşında, nereli? Evrim Alasya hayatı ve biyografisi!
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Kızılcık Şerbeti dizisinde Kıvılcım Arslan karakterini canlandıran Evrim Alasya'nın hayatı merak konusu oldu. Peki, Evrim Alasya kimdir? Evrim Alasya kaç yaşında, nereli? Evrim Alasya hayatı ve biyografisi nedir?
Kırmızı Oda, Güneşi Beklerken, Muhteşem Yüzyıl gibi yapımlarda rol alan Evrim Alasya'nın hayatı merak edildi. Peki, Evrim Alasya kimdir? Evrim Alasya kaç yaşında, nereli? Evrim Alasya hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...
EVRİM ALASYA KİMDİR?
Evrim Alasya 2 Ağustos 1979 tarihinde İzmir'de doğan Türk oyuncu şu an 41 yaşındadır.
Dokuz Eylül Üniversitesi tiyatro bölümü mezunudur. Oyunculuğa ilk olarak 1999 yılında Pınar Çocuk Tiyatrosu'nda başlamıştır. Birçok farklı projede yer alan Alasya, asıl çıkışını Muhteşem Yüzyıl dizisiyle yakaladı.
EVRİM ALASYA TİYATRO OYUNLARI
Lokomapüf
Androcles ve Aslan
Mutluluk Dağıtan Eskici
Mavi Pullu Balık
Yel Değirmeni
Fırtına
Ben Bir Kurbağayım
Küçük Kız ve Yıldız
Ayrılık
Deli Dumrul
Atinalı Timon
7 Şekspir Müzikali
Don Juan'ın Gecesi
İki Bekar
Filmografisi:
2008 - Muro - Fidan
2008- Başka Semtin Çocukları - Evrim
2005- Ihlamurlar Altında- Sema
2008 - Gece Sesleri - Neslihan
2010 - Gönülçelen - Balçiçek
2012 - Muhteşem Yüzyıl - Ayşe Hafsa Sultan'ın gençliği
2014 - Benim Adım Gültepe - Suna
2015-2016 - Güneşin Kızları - Güneş Yılmaz
2018 - Koca Koca Yalanlar - Müjgan
2020 - Kırmızı Oda - Meliha Kınık
2020-2021 - Akrep - Ferda
2022- Kızılcık Şerbeti - Kıvılcım