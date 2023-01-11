Kızılcık Şerbeti dizisinde Kıvılcım Arslan karakterini canlandıran Evrim Alasya'nın hayatı merak konusu oldu. Peki, Evrim Alasya kimdir? Evrim Alasya kaç yaşında, nereli? Evrim Alasya hayatı ve biyografisi nedir?

Kırmızı Oda, Güneşi Beklerken, Muhteşem Yüzyıl gibi yapımlarda rol alan Evrim Alasya'nın hayatı merak edildi. Peki, Evrim Alasya kimdir? Evrim Alasya kaç yaşında, nereli? Evrim Alasya hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

EVRİM ALASYA KİMDİR?

Evrim Alasya 2 Ağustos 1979 tarihinde İzmir'de doğan Türk oyuncu şu an 41 yaşındadır.

Dokuz Eylül Üniversitesi tiyatro bölümü mezunudur. Oyunculuğa ilk olarak 1999 yılında Pınar Çocuk Tiyatrosu'nda başlamıştır. Birçok farklı projede yer alan Alasya, asıl çıkışını Muhteşem Yüzyıl dizisiyle yakaladı.

EVRİM ALASYA TİYATRO OYUNLARI

Lokomapüf

Androcles ve Aslan

Mutluluk Dağıtan Eskici

Mavi Pullu Balık

Yel Değirmeni

Fırtına

Ben Bir Kurbağayım

Küçük Kız ve Yıldız

Ayrılık

Deli Dumrul

Atinalı Timon

7 Şekspir Müzikali

Don Juan'ın Gecesi

İki Bekar

Filmografisi:

2008 - Muro - Fidan

2008- Başka Semtin Çocukları - Evrim

2005- Ihlamurlar Altında- Sema

2008 - Gece Sesleri - Neslihan

2010 - Gönülçelen - Balçiçek

2012 - Muhteşem Yüzyıl - Ayşe Hafsa Sultan'ın gençliği

2014 - Benim Adım Gültepe - Suna

2015-2016 - Güneşin Kızları - Güneş Yılmaz

2018 - Koca Koca Yalanlar - Müjgan

2020 - Kırmızı Oda - Meliha Kınık

2020-2021 - Akrep - Ferda

2022- Kızılcık Şerbeti - Kıvılcım