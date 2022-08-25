Son olarak Akrep dizisinde rol alan başarılı oyuncu Evrim Alasya, birçok tiyatro oyununda da yer aldı. Evrim Alasya kimdir? Evrim Alasya kaç yaşında, nereli? Evrim Alasya hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

EVRİM ALASYA KİMDİR?