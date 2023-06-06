Evrim Akın'ın annesi kimdir? Evrim Akın'ın annesi Elif Akın kimdir?

Evrim Akın, bir dönemin efsane dizisi Bez Bebek ile karşımıza çıkmıştı. Özellikle çocukların hayran olduğu 'Nana' karakteriyle hafızalara kazanan başarılı oyuncu tiyatro oyunlarında rol aldı. Başarılı oyuncnun ailesi de merak ediliyor. Peki, Evrim Akın'ın annesi kimdir?

EVRİM AKIN KİMDİR?

Doğum tarihi: 12 Haziran 1979

(43yaşında)

Ankara,

Evrim Sülün Akın (d. 12 Haziran 1979, Ankara), Türk oyuncu ve sunucudur. Avrupa Yakası adlı dizide canlandırdığı Selin Yerebakan karakteri ve Bez Bebek dizisinde canlandırdığı Nana karakteri ile tanınmaktadır.

Arnavut bir baba ve Kürt bir annenin kızı olarak Ankara'da doğdu. Tuzluçayır'da büyüdü. Lise eğitimini İzmir Selma Yiğitalp Lisesind tamamlayan Evrim Akın, oyuncu olmaya lise 1. sınıfta karar verdi. Bu hayalini gerçekleştirmek için Konak Belediye Tiyatrosu'nun kurslarına gitmeye başladı. Daha sonra bu tiyatronun kadrolu oyuncusu oldu. Böylece oyunculuğa ilk adımlarını atmış oldu. Liseyi bitirdikten sonra konservatuvar eğitimi almak için İstanbul'a geldi ve Müjdat Gezen Sanat Merkezine girdi. Burada tanıştığı oyuncu Ümit Çırak ile 1997 yılında evlendi ancak evlilik sadece 6 ay sürdü.

90'lı yıllarda Orkid reklamında oynayan ve çeşitli tiyatro oyunlarında oyunculuk yapmış olan Evrim Akın'ın ilk ciddi televizyon deneyimi Show TV'de yayımlanan ve İbrahim Tatlıses'in yazıp yönettiği İmparator adlı dizide Çiçek karakterini canlandırmasıyla başlamıştır. 1999-2000 yıllarında İbo Show'da çeşitli skeçlerde yer almıştır. 1999 yılında Ömer Danış'ın "Alacağım" isimli şarkısının klibinde yer almıştırDaha sonra çeşitli dizilerde oynayan Evrim Akın, asıl ünü Avrupa Yakası adlı dizide buldu. Canlandırdığı Selin Yerebakan karakterinin kullandığı "Oha falan oldum yani.", "Kal geldi ya." gibi repliklerle hafızalara kazınmıştırSonrasında Bez Bebek dizisinde Nana rolünü oynadı. 2007 yılında Müjdat Gezen, Levent Kırca, Peker Açıkalın ve Kadir Çöpdemir gibi isimlerle beraber Güldür Bakalım adlı programda jüri üyesi olarak yer aldı Ardından Koca Kafalar'da sunuculuk yaptı. 2009-2010 yılları arasında TV8'de yayımlanan Uzman Avı adlı yarışma programını sundu. 2011-2013 yılları arasında atv'de yayımlanan Alemin Kıralı adlı dizide Jülide karakterini canlandırdı. Show TV'de Ev Kuşu programını sundu.[15] Show TV'de Piramit adlı yarışma programında yarışmacı koçuydu. Yine Show TV'de Çocuktan Al Haberi adlı yarışma programını sunmuştur Sonrasında Güldür Güldür Show'da Özge karakterini oynamıştırSon olarak, Star TV'de yayımlanan Yeni Bir Ev adlı yarışma programını sunmuştur. Günümüze kadar kariyerinde başarıyla ilerlemiş ve birçok ödül almayı başarmış olan Evrim Akın bir röportajında bir yıl içinde 5 ödül birden kazandığını söyledi.

EVRİM AKIN'IN ANNESİ KİMDİR?

Evrim Akın'ın annesi Elif Akın'dır. Elif Akın hakkında henüz detaylı bilgi bulunmuyor.