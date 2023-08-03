Koru Dağları ile Ganos dağları arasındaki ovada Saros Körfezi'ne kıyısı bulunur. İlçe merkezine 38, il merkezine 90 km uzaklıktadır. Yazları kurak ve sıcak, kışları ise yağışlı ve soğuk geçmektedir. Geçim kaynakları tarım ve hayvancılık olup son yıllarda zeytin ve meyve ziraatı gelişmiştir. Peki, Evreşe Belediyesi hangi partiden? Evreşe Belediye başkanı kim?

Gelibolu Sancağına bağlı olan, Gelibolu kazasının Evreşe Nahiyesi, Koru Dağı'nın güneyde son bulduğu yerden başlayıp, Muarız Körfezi'nde son bulur. Merkeziyle birlikte 13 köy ve 1012 evde 3508 Müslüman, 33 evde 1280 Hristiyan nüfusu vardır. Peki, Evreşe Belediye başkanı kim? Evreşe Belediyesi hangi partiden?

EVREŞE NEREDE?

Evreşe, Marmara bölgesinde, Çanakkale ilinin Gelibolu ilçesine bağlı belde.

Coğrafya

Koru Dağları ile Ganos dağları arasındaki ovada Saros Körfezi'ne kıyısı bulunur. İlçe merkezine 38, il merkezine 90 km uzaklıktadır. Yazları kurak ve sıcak, kışları ise yağışlı ve soğuk geçmektedir. Geçim kaynakları tarım ve hayvancılık olup son yıllarda zeytin ve meyve ziraatı gelişmiştir.

Târihçe

Edirne Vilayet Matbaası Müdürü Şevket Dağdeviren'in yazdığı 1892 tarihli salnameye göre;

Gelibolu Sancağına bağlı olan, Gelibolu kazasının Evreşe Nahiyesi, Koru Dağı'nın güneyde son bulduğu yerden başlayıp, Muarız Körfezi'nde son bulur. Merkeziyle birlikte 13 köy ve 1012 evde 3508 Müslüman, 33 evde 1280 Hristiyan nüfusu vardır.

Bu nahiye güvenlik bakımından önem taşır. Fırtınalı havalarda Hamamaltı ve İbrice limanları gemiler için önemli birer sığınaktır.

Halkın bir kısmı tarımla uğraşır, geri kalanlar da kömürcülük, balıkçılık ve kayıkçılık yapar.

Nahiye merkezinde 1 cami, 1 okul, hükûmet konağı, belediye binası ve telgrafhane vardır.

Göçmen köyü olan Kocaçeşme'de bir cami, Kavakköyü'nde bir okul, Kavak Çayı üzerinde Sarıcapaşa'nın yaptığı bir köprü vardır.

Nüfus

2015 yılı nüfus sayımına göre Evreşe'nin nüfusu, 5.919 kadın, 6.137 erkek olmak üzere toplamda 12.056 kişidir

2019 EVREŞE SEÇİM SONUÇLARI

EVREŞE BELEDİYE BAŞKANI KİM?

Belediye BaşkanıAli Kamil SOYUAK, 1973 İzmir'de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimin ardından yükseköğrenimine Erzurum'da başlayan Başkanımız Soyuak, Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Uzun yıllar nüfusuna kayıtlı olduğu Çanakkale İli, Gelibolu İlçesi,Evreşe Beldesi'nde doktorluk yaptı.

Soyuak, 2009, 2014 ve 2019'da yapılan Mahalli İdareler Seçiminde belde halkından üçüncü kez güvenoyu alarak üç kez üst üste Belediye Başkanlığı görevine seçildi.

Başkanımız Ali Kamil Soyuak, insan odaklı katılımcı bir politika, insanı düşünen ve insanı yaşatan bir anlayışla; vatandaşlardan aldığı güvenoyuyla; Evreşe Belediye Başkanlığı görevini büyük onur ve gururla yürütmekte olup evli ve üç çocuk babasıdır.