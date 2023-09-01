2019 Muğla yerel seçim sonuçları sandıkların açılmasıyla belirlenirken, kullanılan toplam oy sonucuna göre partilerin belediye başkan adaylarının oy oranları belli oldu. Yüksek Seçim Kuruluna göre açılan sandıklar sonucunda resmi veriler açıklandı. Peki, Evreşe belediyesi hangi parti? Evreşe belediyesi hangi parti tarafından yönetiliyor? Çanakkale Gelibolu Evreşe Yerel Seçim Sonuçları!

31 Mart 2019 Türkiye Yerel Seçimleri kapsamında, il ve ilçelerin belediye başkan seçimi için sandığa gidildi. 2019 Muğla Yerel Seçimleri doğrultusunda Çanakkale Gelibolu Evreşe Yerel Seçim Sonuçları açıklandı. Peki, Evreşe belediyesi hangi parti? Evreşe belediyesi hangi parti tarafından yönetiliyor? Çanakkale Gelibolu Evreşe Yerel Seçim Sonuçları!

EVREŞE BELEDİYESİ HANGİ PARTİ?

31 Mart 2019 Türkiye Yerel Seçimlerinde Yüksek Seçim Kuruluna göre açılan sandıklar sonucunda resmi veriler açıklandı. Buna göre Ali Kamil Soyuak AK Parti adayı olarak %56,05 oy oranı ile birlikte aday yarışını kazanmıştır.

ALİ KAMİL SOYUAK KİMDİR?

Ali Kamil Soyuak, 1973 İzmir doğumludur. İlk, orta ve lise eğitimini Aydın İli Nazilli İlçesinde tamamladı. Atatürk Universitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Uzun yıllar nüfusuna kayıtlı olduğu Çanakkale İli, Gelibolu İlçesi, Evreşe Beldesi'nde doktorluk yaptı. 2009 ve 2014 Yerel Seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Belediye Başkanlığı görevini yürüten Ali Kamil Soyuak, evli ve üç çocuk babasıdır. Soyuak, 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Çanakkale Gelibolu Evreşe Belediye Başkan Adayı oldu.