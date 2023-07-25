(Evrende en fazla bulunan ikinci element olmasına rağmen...) Kim Milyoner Olmak İster 25 Temmuz Sorusu Cevabı Nedir? 200 Bin TL'lik soru ve cevabı ne?

25 Temmuz Salı ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (Evrende en fazla bulunan ikinci element olmasına rağmen Dünya'daki miktarı çok çok az olan hangisidir?...) Kim Milyoner Olmak İster 25 Temmuz Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 200 Bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 200 Bin TL'lik soru! Evrende en fazla bulunan ikinci element olmasına rağmen Dünya'daki miktarı çok çok az olan hangisidir?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 25 TEMMUZ SALI 200 BİN LİRALIK SORUSU

Evrende en fazla bulunan ikinci element olmasına rağmen Dünya'daki miktarı çok çok az olan hangisidir?

A-) Hidrojen

B-) Azot

C-) Altın

D-) Helyum

Doğru Cevap : D şıkkı