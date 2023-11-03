Evren Özalkuş TELE 1 Ana Haber spikeridir. Evren Özalkuş 1976 İstanbul doğumludur. İlk olarak 1992 yılında TV kariyerine başlayan Evren Özalkuş günümüze kadar birçok kanalda çalışmıştır. Peki, Evren Özalkuş Tele1 den ayrıldı mı?

1992 yılında TV kariyerine başlayan Evren Özalkuş günümüze kadar birçok kanalda çalışmıştır. Evren Özalkuş, Kanal 6, SkyTürk, CnnTürk, Bugün TV, Tele 1 gibi birçok kanalda çalışmıştır. Evren Özalkuş şimdilerde TELE 1 kanalında Ana Haber programını sunmaktadır. Peki, Evren Özalkuş Tele1 den ayrıldı mı?

EVREN ÖZALKUŞ KİMDİR?

Evren Özalkuş TELE 1 Ana Haber spikeridir. Evren Özalkuş 1976 İstanbul doğumludur. İlk olarak 1992 yılında TV kariyerine başlayan Evren Özalkuş günümüze kadar birçok kanalda çalışmıştır. Evren Özalkuş, Kanal 6, SkyTürk, CnnTürk, Bugün TV, Tele 1 gibi birçok kanalda çalışmıştır. Evren Özalkuş şimdilerde TELE 1 kanalında Ana Haber programını sunmaktadır.

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Evren Özalkuş'un Twitter'da 65 bin takipçisi bulunmaktadır.

EVREN ÖZALKUŞ TELE1 DEN AYRILDI MI?

Evren Özalkuş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Evet; bu bülten son bülten... @tele1comtr 'e iyi bakın. Desteklerinizi eksik etmeyin. Gözüm arkada kalmasın.. Evren Özalkuş TELE1'e veda etti." dedi.