Evren Özalkuş kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Haber spikeri Evren Özalkuş'un hayatı ve biyografisi!

TELE 1 Ana Haber spikeri Evren Özalkuş'un hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Evren Özalkuş kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, evli mi, hangi kanalda çalışıyor? Evren Özalkuş ile ilgili detaylar haberimizde...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Evren Özalkuş geliyor. Peki, Evren Özalkuş kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte detaylar...

EVREN ÖZALKUŞ KİMDİR?

Evren Özalkuş TELE 1 Ana Haber spikeridir. Evren Özalkuş 1976 İstanbul doğumludur. İlk olarak 1992 yılında TV kariyerine başlayan Evren Özalkuş günümüze kadar birçok kanalda çalışmıştır. Evren Özalkuş, Kanal 6, SkyTürk, CnnTürk, Bugün TV, Tele 1 gibi birçok kanalda çalışmıştır. Evren Özalkuş şimdilerde TELE 1 kanalında Ana Haber programını sunmaktadır.

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Evren Özalkuş'un Twitter'da 65 bin takipçisi bulunmaktadır.