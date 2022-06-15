Evren İşler kimdir? Evren İşler kaç yaşında, nereli? Evren İşler biyografisi nedir?

Evren, ticaret hukuku, borçlar hukuku, iş hukuku, medeni hukuk ve ceza hukuku alanlarında, uyuşmazlık çözümü ve dava süreçlerinde geniş tecrübe sahibidir. Evren, Unkan & Üstündağ tarafından danışmanlık verilen tüm hukuk alanları ve sektörlere ilişkin olarak yerli ve yabancı müvekkillerin uyuşmazlık çözümü süreçlerini yürütmektedir. Peki, Evren İşler kimdir? Evren İşler kaç yaşında, nereli? Evren İşler hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

EVREN İŞLER KİMDİR?

Av. Evren İşler, Unkan & Üstündağ Avukatlık Bürosunda uyuşmazlık çözümü takım lideri olarak görev yapmaktadır.

Evren, ticaret hukuku, borçlar hukuku, iş hukuku, medeni hukuk ve ceza hukuku alanlarında, uyuşmazlık çözümü ve dava süreçlerinde geniş tecrübe sahibidir. Evren, Unkan & Üstündağ tarafından danışmanlık verilen tüm hukuk alanları ve sektörlere ilişkin olarak yerli ve yabancı müvekkillerin uyuşmazlık çözümü süreçlerini yürütmektedir.

Evren, iş hayatına serbest avukat olarak başlamış, gerçek ve tüzel kişi müvekkillerin yaşadığı çeşitli hukuki uyuşmazlıkların sulh, arabuluculuk veya dava süreçlerinin yönetilmesi ve takibi alanında uzun yıllar çalışmıştır.

2019 yılından itibaren Unkan & Üstündağ Avukatlık Bürosu'nun kurucu ortaklarından Av. Fatma Üstündağ ile birlikte çalışmaya başlayan Evren, 2021 yılından itibaren de Unkan & Üstündağ Avukatlık Bürosu'nda uyuşmazlık çözümü takım lideri olarak görev yapmaktadır.

Evren, İstanbul Barosu Avukat Hakları Merkezi'nde görev yapmış olup, halihazırda da sosyal haklar alanında çalışan derneklerde görev almakta ve özellikle sosyal haklar alanının doğurduğu hukuki ihtilaflar üzerine çalışmaktadır.

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