Evren Devrim Zelyut kimdir? Evren Devrim Zelyut kaç yaşında, nereli? Evren Devrim Zelyut hayatı ve biyografisi!
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Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Evren Devrim Zelyut izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Evren Devrim Zelyut kaç yaşında, nereli? Evren Devrim Zelyut hayatı ve biyografisi! Evren Devrim Zelyut kimdir?
Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Evren Devrim Zelyut hakkında araştırmalar yapılıyor. Evren Devrim Zelyut kimdir? Evren Devrim Zelyut kaç yaşında, nereli? Evren Devrim Zelyut hayatı ve biyografisi!
EVREN DEVRİM ZELYUT KİMDİR?
Evren Devrim Zelyut Yeniçağ Gazetesi yazarıdır ve aynı zamanda Gazeteci-Yazar Rıza Zelyut' un da oğludur.Ekonomi yorumları yapan Evren Devrim Zelyut hisse senedi, altın ve döviz piyasalarına, hane halklarına ve reel sektör üzerine değerlendirmelerde bulunuyor.
Evren Devrim Zelyut banka aracı kurumu ve aracı kurumda 10 yıl çalışmıştır. Borsacı olduğu da bilinen Evren Devrim Zelyut ekonomi lisans ve yüksek lisans derecesi olan, sermaye piyasası kurulu lisansına sahiptir.
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