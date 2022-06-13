Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Evren Devrim Zelyut hakkında araştırmalar yapılıyor. Evren Devrim Zelyut kimdir? Evren Devrim Zelyut kaç yaşında, nereli? Evren Devrim Zelyut hayatı ve biyografisi!

Evren Devrim Zelyut Yeniçağ Gazetesi yazarıdır ve aynı zamanda Gazeteci-Yazar Rıza Zelyut' un da oğludur.Ekonomi yorumları yapan Evren Devrim Zelyut hisse senedi, altın ve döviz piyasalarına, hane halklarına ve reel sektör üzerine değerlendirmelerde bulunuyor.

Evren Devrim Zelyut banka aracı kurumu ve aracı kurumda 10 yıl çalışmıştır. Borsacı olduğu da bilinen Evren Devrim Zelyut ekonomi lisans ve yüksek lisans derecesi olan, sermaye piyasası kurulu lisansına sahiptir.