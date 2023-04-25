Vatani görevini yerine getirecek olan asker adaylarının gündeminde yer alan askerlik dönemi ile ilgili merak edilenler var. Son günlerde en sık araştırılan sorular arasında yer alan Evrak alma bitiş tarihinden sonra ne zaman askere gidilir? Evrak alma bitiş tarihi nedir, ne demek? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor. İşte detaylar...

Evrak alma bitiş tarihinden sonra ne zaman askere gidilir? sorusu son zamanlarda gündemde yer alıyor. Askerlik görevini yerine getirmek isteyen er adayları arama motorlarında Evrak alma bitiş tarihinden sonra ne zaman askere gidilir? Evrak alma bitiş tarihi nedir, ne demek? sorularına yanıt arıyor. Peki, Evrak alma bitiş tarihinden sonra ne zaman askere gidilir? Evrak alma bitiş tarihi nedir, ne demek? Detaylar haberimizde...

EVRAK ALMA BİTİŞ TARİHİNDEN SONRA NE ZAMAN ASKERE GİDİLİR?

Askere gidecek olan adaylar 1 gün yol izni kullanacak ise sevk tarihinden bir gün sonra kullanırken,

2 gün yol izni alanlar sevk tarihinden iki gün sonra,

3 gün yol izni alanlar ise sevk tarihinden sevk tarihinden üç gün sonra teslim olacaklar.

ASKERLİK EVRAK ALMA BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ NEDİR?

Milli Savunma Bakanlığı, "Sevk Başlangıç/Bitiş" tarihinin "Evrak Alma/Başlangıç" olarak değiştiğini duyurdu. Sevk Başlangıç tarihi demek birliğe teslim olacağı tarihi ifade ediyor.

ASKERLİK YERLERİ NEREDEN BAKILIR?

Askerlik yerlerini öğrenmek isteyenler E- Devlet ile erişim sağlayabilecek.