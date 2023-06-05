Evliya Çelebi Yolu 350 yıl sonra atlarla yeniden keşfedildi

BURSA Doğası ve tarihiyle adeta bir açık hava müzesi olan İnegöl'de, 100 atlı 350 yıl sonra ' Evliya Çelebi Yolu'nu yeniden keşfe çıktı. Evliya Çelebi'nin hac yolculuğunun ilk bölümlerini oluşturan Ortaköy-Kurşunlu hattında düzenlenen binicilik etkinliği ile 25 farklı şehirden gelen atlı biniciler, 6 saat süren unutulmaz bir yolculuk yaşadı.

Tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapan ve Osmanlı Devleti'nin kuruluş toprakları olan İnegöl, aynı zamanda pek çok tarihi değeri içerisinde barındırıyor. 350 yıl önce Evliya Çelebi'nin hac yolculuğu sırasında geçtiği ve bu sayede oluşan Evliya Çelebi Yolu da 82 kilometrelik bir hat üzerinde İnegöl'ün eşsiz doğası, kültürel ve tarihi değerleri arasında yerini alıyor. Türkiye'nin ilk at binme yolu olarak da bilinen bu rota, tarih ve doğayı, macera ve dinlenmeyi bir araya getiriyor. Evliya Çelebi'nin 1671 yılında çıktığı hac yolculuğunun ilk bölümlerini takip eden güzergah, 350 yıl sonra yeniden atlı binicilerin etkinliği ile keşfedildi.

İnegöl Belediyesi ile birlikte Binicilik ve Kültür Derneği ile Ride 4 Far ekibi iş birliğinde Evliya Çelebi Yolu Atlı Buluşması etkinliği düzenlendi. 3-4 Haziran tarihlerinde 2 gün boyunca gerçekleştirilen buluşmada, 25 farklı şehirden toplam 100 dolayında atlı İnegöl'de buluştu. Cumartesi sabahı Ortaköy'de bulunan at çiftliğinde başlangıcı verilen etkinlik 2 gün boyunca; Ortaköy, Hamamlı, Gündüzlü, Hacıkara, Yukarıballık, Tahtaköprü, Çitli, Kurşunlu hattı üzerinde günde 6 saat süren atlı turlarla devam etti.

Hem tarihi hem turistik değeri olan bu etkinlik ile İnegöl'ün ve İnegöl'e ait değerlerin tanıtımı hedeflenirken, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da şehir adına önemli bir organizasyona ev sahipliği yapıldığını ifade ederek şöyle konuştu:

"Bugün şehrimizde çok önemsediğimiz bir etkinliğe imza atıyoruz. Evliya Çelebi Yolumuzun tanıtımıyla ilgili yaptığımız etkinlikte atlı buluşmasına sahne oluyor. Şehrimizde bugün tarihe, kültüre, doğaya, yolculuk edilecek. Tarihi Evliya Çelebi Yolu'nda yaklaşık 100 dolayında atlı binicimiz bu seyahat edecekler, bu güzergahı deneyimleyecekler."

İnegöl Belediyesi olarak 2016 yılında Evliya Çelebi Yolu ile ilgili çalışmalara başladıklarını kaydeden Başkan Taban, "Burada yaklaşık olarak 82 kilometrelik bir Evliya Çelebi Yolu güzergahının tanıtılması, turizme kazandırılması noktasında çalışmalar ortaya koymuştuk. Boğazköy, Sungurpaşa, Çavuşköy, Şehitler, Babasultan, Esenköy, Çiftlik, Cerrah, Hocaköy, İsaören, Deydinler, Ortaköy, Hamamlı, Gündüzlü, Hacıkara, Bahçekaya ve Kocayayla Geçidine kadar devam eden yaklaşık 82 kilometrelik hattı gerek şehir içinden gerek şehir dışı ve yurt dışından gelen ziyaretçilere gezdirerek buralarda ağırlıyoruz. Bugün de İnegöl Belediyesi, şehrimizdeki Binicilik ve Kültür Derneği ile Ride 4 Far ekibi iş birliğinde 100 atlı bu güzergahı gezip keşfedecek. Bugün itibariyle başlayan ve iki gün boyunca devam edecek güzel bir etkinliğe burada imza atıyoruz. Katılan tüm misafirlerimize hoş geldiniz diyerek güzel vakit geçirmelerini temenni ediyorum" diye konuştu.

İnegöl'ün doğasıyla ve tarihi güzellikleriyle doğaseverleri beklediğine de vurgu yapan Başkan Taban, "Evliya Çelebi, Seyahatnamesinde de İnegöl'e dair çok güzel cümleler kurmuş ve bu geçtiği güzergahları da sanki özel seçilmiş güzergahlar olarak ifade edebilirim. Önümüzdeki günlerde de Evliya Çelebi Yolu'nun tanıtılmasıyla ilgili akademisyenlerimiz ve acentelerle bir panel düzenleyerek bu yolun tanıtılması noktasında bir etkinliğimizi daha devreye almış olacağız" dedi.

İnegöl Kaymakamı Eren Arslan ise, "Bugün tarih ve doğanın inanılmaz güzellikler sunduğu İnegöl'ümüzde 25 farklı şehirden atlı binicileri ağırlıyoruz. Yine şehrimizden de bu işe gönül vermiş binicilerimizle Evliya Çelebi Yolu'nda bir binicilik faaliyeti gerçekleştirilecek. İnegöl doğasıyla, tarihiyle çok zengin bir yer. Gelen misafirlerimize de ve onlar vasıtasıyla aslında ülkemize ve dünyaya bu güzellikleri sergilemeyi hedefliyoruz. İlk defa düzenlenen bu organizasyonun inşallah ilerleyen yıllarda geleneksel hale gelerek daha da zenginleşmesini umuyorum. Bu noktada emeği geçen Belediyemize ve bu işe gönül vermiş kardeşlerimize de teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Binicilik ve Kültür Derneği Başkanı Zeki Kütük de, 25 farklı ilden atlı binicilerin İnegöl'de buluştuğunu belirterek, "Bizi burada misafir eden İnegöl Belediyemize ve diğer paydaşlara teşekkür ediyoruz. Bizler Binicilik ve Kültür Derneği adına buradayız. Yaklaşık 25 faklı ilden 70 dolayında atla buradayız. Hem İnegöl'ü hem biniciliği tanıtmak hem de kırsal turizme katkı sağlamak adına buradayız. Daha önce Safranbolu, Frigya Vadisi, Zafer Yolu, Likya Yolu, Kapadokya gibi birçok etkinlikte bulunduk. Bugün de İnegöl'de Evliya Çelebi Yolu'ndayız" dedi.

Konuşmalar sonrası Ortaköy'den Evliya Çelebi Yolu'na giriş yapan 100 dolayında atlı, muhteşem doğayı ve tarihe şahitlik etmiş bu güzergahı keşfetti. Unutulmaz bir deneyim yaşayan biniciler, saatlerce İnegöl'ün eşsiz doğasının tadını çıkardı.