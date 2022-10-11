Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'deki tiplemeleriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Evliya Aykan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kadrodan ayrıldığını duyurdu. Peki, Evliya Aykan ÇGHB'dan ayrıldı mı? Çok Güzel Hareketler Bunlar'dan Evliya Aykan ayrıldı mı, neden yok?

Yılmaz Erdoğan'ın yönetmenliğinde Kanal D ekranlarında yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'de beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Tiplemeleriyle programa damga vuran Evliya Aykan, yeni sezon öncesi kadrodan ayrıldığını duyurdu. Peki, Evliya Aykan ÇGHB'dan ayrıldı mı? Çok Güzel Hareketler Bunlar'dan Evliya Aykan ayrıldı mı, neden yok? İşte detaylar haberimizde...

EVLİYA AYKAN ÇGHB'DEN (ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR) AYRILDI MI?

Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından bir veda paylaşımı yapan sevilen oyuncu,"Uzun bir yolculuğun sonuna geldik. Sahne arkasında ve önünde eğlendiğim ve öğrendiğim yığınla deneyim yaşadım. Tüm ekip arkadaşlarıma, Mutfak çalışanlarına ve hocamıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Elveda gençliğim" ifadelerini kullandı.

Evliya Aykan'ın yeni projesi ise kısa süre içinde netleşti. Aykan, başrolünü Erdal Beşikçioğlu'nun üstlendiği Behzat Ç.'nin yeni sezon kadrosuna dahil oldu. Genç oyuncu, dizide cinayet büronun yeni elemanlarından biri olacak.

EVLİYA AYKAN KİMDİR?

Evliya Aykan, 31 Ağustos 1992 tarihinde Hakkari'de dünyaya gelmiştir. Eğitimini Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır. Çeşitli devlet ve özel tiyatrolarda oynayan Evliya Aykan, ilk oyunculuk deneyimini 2010 yılında rol aldığı Behzat Ç. dizisi ile yaşamış daha sonra ise Gülizar dizisinde rol almıştır.

Evliya Aykan, şimdilerde BKM Mutfak ekibine dahil olmuş ve Çok Güzel Hareketler 2 bünyesinde yer almaktadır. Evliya Aykan, 1.77 metre boyunda, 65 kilo ve Başak burcudur.

Evliya Aykan'ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 (TV Dizisi)

2019 – Organize İşler 2: Sazan Sarmalı (Sançez) (Sinema Filmi)

2018 – Gülizar (TV Dizisi)

2010-2011 – Behzat Ç. (Zeki) (TV Dizisi)