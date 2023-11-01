EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELERDİR? 150.000 TL evlilik kredisi ne zaman? Evlilik kredisi veren bankalar 2023!

Evlilik öncesi hazırlık masrafları ve çeyiz harcamaları, evlenmeyi düşünen çiftlerin finansal durumlarını etkileyen bir gider kalemidir. Peki, Evlilik kredisi şartları nelerdir? 150.000 TL evlilik kredisi ne zaman? Evlilik kredisi veren bankalar 2023! İşte detaylar…

Devlet destekli evlilik kredileri ve bankalar tarafından sunulan düğün kredileri gibi ihtiyaç kredileri, evlenmeyi planlayan herkesin bu dönemde ortaya çıkan evlilik veya düğünle ilgili harcamalarını kolayca karşılamalarına yardımcı olabilir. Peki, Evlilik kredisi şartları nelerdir? 150.000 TL evlilik kredisi ne zaman? Evlilik kredisi veren bankalar 2023! İşte detaylar…

EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELERDİR?

Evlilik sürecinde devlet destekli krediden yararlanmak için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından belirlenen şartları karşılamak gereklidir:

Yaş Şartları:

- Krediden yararlanmak isteyen çiftler genellikle 18 ile 24 yaş arasında olmalıdır.

Ceza Kaydı:

- Krediyi almak isteyen çiftlerden herhangi birinin Türk Ceza Kanunu'nda yer alan ağır suçlardan mahkum olmamış olması gerekmektedir.

Maddi Durum:

- Çiftlerin maddi durumlarının evlenmelerine izin vermemesi kredinin onaylanması için gerekli koşullardan biridir.

Kredi Süresi:

- Kredi, genellikle 1 yıl boyunca geri ödemesiz ve faizsiz olarak verilir. Toplam geri ödeme süresi 4 yıldır.

Geri Ödeme Başlangıcı:

- Geri ödeme başlangıç tarihi, evlenilen yıl içinde çocuk sahibi olunması durumunda 1 yıl daha ertelenebilir.

Geri Ödeme Planı:

- Kullanılan kredi, belirlenen taksit süresi boyunca her yıl eşit taksitler halinde ödenir.

Üniversite Eğitimi:

- Evlilik kredisi şartlarından biri, çiftlerden birinin üniversite eğitimine devam ediyor olması durumunda, 26 yaşına kadar uzatılabilir.

Ek Faiz ve Erteleme:

- Bu kredi türünde herhangi bir şekilde ek faiz uygulanmaz. Geri ödeme, büyüme yıllarını devlet yurdunda geçirenler için genellikle 2 yıl ötelenebilir.

Özel bankaların sunduğu evlilik kredisi ürünleri ise çiftlere farklı bir seçenek sunar:

Kredi Limiti:

- Her bankanın sunabileceği maksimum kredi tutarı limiti farklılık gösterebilir.

Vade Süresi:

- Krediler genellikle maksimum 36 ay vade ile sunulur.

Kefil Talebi:

- Bankalar, kredi kullanırken kefil talep edebilir.

Ortak Gelir Değerlendirmesi:

- Çiftlerin evlenmiş olmaları, gelirlerinin ortak değerlendirilmesini sağlar.

Başvuru ve Kredi Riski:

- Evlilik kredisinde yaş veya sicil şartı aranmaz. Kredi almak isteyenlerin gelir düzeyleri ve kredi risk raporları kriter olarak değerlendirilir.

Her iki seçenek de evlilik döneminde oluşabilecek harcamaları karşılamak için tasarlanmıştır.

150.000 TL EVLİLİK KREDİSİ NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim vaatleri kapsamında yer alan evlilik kredisi hakkında konuşurken, Aile ve Gençlik Bankası'nın bu uygulamayı başlatmak için deprem bölgesini bir pilot proje olarak kullanacağını açıkladı. Yeni evlenecek çiftlere, 2 yıl boyunca geri ödemesiz ve 48 ay vadeli olarak 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi sunulacak. Bu 150 bin TL'lik evlilik kredisi, yeni evlenen çiftlere verilecek ve geri ödemeleri iki yıl boyunca başlamayacak.

Gençlerin evlenme isteğini teşvik etmek ve evlenmeyi düşünen çiftlere kolaylık sağlamak amacıyla sunulan bu faizsiz kredi, 48 ay (4 yıl) vadeli olarak kullanılabilecek ve Aile ve Gençlik Bankası aracılığıyla sağlanacak.