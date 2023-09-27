Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, yeni evlenecek gençlere kredi müjdesi verdi. Peki, Evlilik kredisi şartları belli oldu mu? Faizsiz 150 bin lira evlilik kredisi başvuruları ve koşullar ne?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine sonrası evlenecek çiftlere müjdeyi verdi. Erdoğan, "Yeni evlenen çiftlere faizsiz kredi imkanı sunacağız, bunu pilot proje olarak deprem bölgesinde uygulayacağız" ifadelerini kullandı. Evlilik kredisi şartları belli oldu mu? Faizsiz 150 bin lira evlilik kredisi başvuruları ve koşullar ne? İşte detaylar…

EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI BELLİ OLDU MU?

Açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Evlenecek gençlerin ekonomik açıdan desteklenmesi, evliliklerinin daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesini amaçlayan projelerimizi tamamladık. Önümüzdeki dönemde Aile ve Gençlik Bankası'na dair kanun teklifini Meclisimizin takdirine sunacağız. Doğalgaz, petrol, madenlerden elde edilen devlet gelirlerinin bir kısmını buraya aktaracağız. Öncelikle aile ve gençlere yönelik pilot projeleri hayata geçirecek ve sonrasında yaygınlaştıracağız. Yeni evlenen çiftlere faizsiz kredi imkanı sunacağız. Aile ve Gençlik Bankası bu uygulamayı pilot proje olarak deprem bölgesinde başlatacağız"

FAİZSİZ 150 BİN LİRA EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURULARI VE KOŞULLAR NE?

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise Erdoğan, "Evlenecek gençlerin ekonomik açıdan desteklenmesini, evliliklerinin daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesini amaçlayan projemizin hazırlıklarını tamamladık. Aile ve Gençlik Bankası gelirleri tesis edilene kadar bu uygulamayı pilot proje olarak deprem bölgesinde başlatacağız" dedi.

Projenin detaylarının yakında halkla buluşması bekleniyor.