"Yeni evlenenlere kredi çıktı mı?" Araştırılıyor. Faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları son gelişmelerle yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği 150 bin TL'lik evlilik kredisi için geri sayım başladı. Evlilik kredisi konusu, geçtiğimiz kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gündemine gelmişti. Peki, Evlilik kredisi ne zaman, başladı mı? 150 bin evlilik kredisi hangi banka veriyor? İşte detaylar…

Evlilik kredisi ne zaman, başladı mı? 150 bin evlilik kredisi hangi banka veriyor? Yeni evlenenlere kredi çıktı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki günlerde Aile ve Gençlik Bankası'na dair kanun teklifini Meclis'in takdirine sunacağız" dedi. Evlilik kredisi için şartlar ve detaylar hala netleştirilmeye devam ediyor. Bu finansman, Aile ve Gençlik Bankası aracılığıyla sağlanacak ve seçim döneminde 150 bin TL olarak duyurulmuştu, ayrıca faizsiz olarak sunulacak. Peki, Evlilik kredisi ne zaman, başladı mı? 150 bin evlilik kredisi hangi banka veriyor? Yeni evlenenlere kredi çıktı mı? İşte detaylar…

EVLİLİK KREDİSİ NE ZAMAN, BAŞLADI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, yeni evlenen çiftlere faizsiz kredi verileceğini duyurdu. Açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Evlenecek gençlerin ekonomik açıdan desteklenmesi, evliliklerinin daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesini amaçlayan projelerimizi tamamladık. Önümüzdeki dönemde Aile ve Gençlik Bankası'na dair kanun teklifini Meclisimizin takdirine sunacağız. Doğalgaz, petrol, madenlerden elde edilen devlet gelirlerinin bir kısmını buraya aktaracağız. Öncelikle aile ve gençlere yönelik pilot projeleri hayata geçirecek ve sonrasında yaygınlaştıracağız. Yeni evlenen çiftlere faizsiz kredi imkanı sunacağız. Aile ve Gençlik Bankası bu uygulamayı pilot proje olarak deprem bölgesinde başlatacağız"

150 BİN EVLİLİK KREDİSİ HANGİ BANKA VERİYOR?

Yeni evlenecek olan çiftlere destek içi, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi verileceği vaadinde bulunmuştu. Buna göre, yeni evlenen çiftlere faizsiz, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi sağlanacak. Uygulamanın detayları ve hangi bankalardan verileceği ileriki günlerde açıklanabilir.

YENİ EVLENENLERE KREDİ ÇIKTI MI?

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise Erdoğan, "Evlenecek gençlerin ekonomik açıdan desteklenmesini, evliliklerinin daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesini amaçlayan projemizin hazırlıklarını tamamladık. Aile ve Gençlik Bankası gelirleri tesis edilene kadar bu uygulamayı pilot proje olarak deprem bölgesinde başlatacağız" dedi.

Projenin detaylarının yakında halkla buluşması bekleniyor.