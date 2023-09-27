Evlilik kredisi hakkında merak edilenler ve başvuru şartları hakkında bilgi verildi. Devlet tarafından desteklenen evlilik kredisi kimlere verilecek ve ne kadar olacak? Bu kredi türüne başvurmak isteyenlerin hangi şartları sağlaması gerektiği açıklandı. Peki, Evlilik kredisi kimlere verilecek? Devlet destekli evlilik kredisi ne kadar? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, yeni evlenecek gençlere kredi müjdesi verdi. Erdoğan'ın açıklamalarının ardında evlilik kredisi kimlere verilecek sorusu gündeme geldi. Devlet destekli evlilik kredisi ne kadar merak konusu oldu. Arama motorlarında evlilik kredisi başvuru şartları sorgulatılıyor. Peki, Evlilik kredisi kimlere verilecek? Evlilik kredisi başvuru şartları! Devlet destekli evlilik kredisi ne kadar? Detaylar haberimizde...

EVLİLİK KREDİSİ KİMLERE VERİLECEK?

DEVLET DESTEKLİ EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR?

Yeni evlenecek olan çiftlere destek içi, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi verileceği vaadinde bulunmuştu. Buna göre, yeni evlenen çiftlere faizsiz, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi sağlanacak