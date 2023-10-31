Evlilik kredisi çıktı mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kabine toplantısında Aile ve Gençlik Bankası kurulması ile gençlere faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi masaya yatırılacak. Yeni evlenecek çiftler için sıfır faizle ve uygun ödeme koşullarıyla evlilik kredisinde sona gelindi. Peki, 150 bin TL evlilik kredisi başvuru şartları nelerdir? Evlilik kredisi çıktı mı?

Evlilik kredisi çıktı mı? Evleneceklere 150 Bin TL evlilik kredisi başvuru şartları nelerdir?

Yeni evleneceklere 150 bin TL evlilik kredisi başvuru şartları nelerdir? Evlilik kredisi çıktı mı? 2 haftalık aradan sonra toplanan Kabine Toplantısı'nda, gençlere sıfır faizli evlilik kredisindeki çalışmalar ele alınacak. Aile ve Gençlik Bankası üzerinden sağlanması beklenen kredi ile evleneceklere kolaylık sağlanacak.

EVLİLİK KREDİSİ ÇIKTI MI?

Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başladı. Kabine toplantısının ekonomi gündeminde Bağ-Kurluların prim gün sayısını düşürme ve evlilik kredisi yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan son kabine toplantısındayeni evlenecek çiftlere 2 yıl geri ödemesiz, 48 ay vadeli 150 bin liralık kredi verileceğini söylemişti. Çalışmanın Meclis gündemine gelmesi ve kabine toplantısında da son durumun ele alınması bekleniyor.

Evlilik kredisiyle ilgili yeni bir açıklama henüz yapılmadı. Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarda bulunması bekleniyor.

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Faizsiz kredi imkanı pilot proje olarak deprem bölgesinde başlatılacak. İlk olarak deprem bölgesindeki gençler başvuru yapabilecek, proje ilerleyen dönemde Türkiye geneline yansıtılacak.

Başvuru şartları ve yaş sınırına ilişkin bir detay henüz belli olmadı. Kredinin sadece yeni evlenecek genç çiftleri kapsaması bekleniyor.

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuruların e-Devlet kapısından yapılacağı tahmin ediliyor. Aile ve Gençlik Bankasından karşılanmak üzere faizsiz kredi imkanı sunulacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Böylece 6 Şubat'ta asrın felaketini yaşamış ve hemen her şeyini kaybetmiş gençlerimizin yuva kurmalarına yardımcı olacağız. Daha sonra Karadeniz doğal gazı ve Gabar petrolünden sağlayacağımız finansmanla projelerimizin kapsamını peyder pey genişleteceğiz. Devreye alacağımız yeni desteklerle hem aile yapımızı yoksulluk ve sapkınlık tehdidinden koruyacak hem de gençlerimize sahip çıkacağız." diye konuşmuştu.

PRİM GÜN SAYISI MASAYA YATIRILACAK

Kabinede uzun süredir gündemde olan Bağkur prim gün sayısıyla ilgili düzenleme ele alınacak. Prim gün sayısı 9 binden 7 bin 200'e düşürülerek SSK'lılarla eşitlenecek. Bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın kabine üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor.

Memur ve emekli zammı başta olmak üzere ev hanımlarına emeklilik, 90 bin taşerona kadro gibi pek çok konuya ilişkin detayların Kabine Toplantısı'nda ele alınması bekleniyor.

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