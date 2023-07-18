Evlilik kredisi başvurusu ne zaman, nereden yapılır? 2023 evlilik kredisi 150 bin TL kimlere verilecek, yaş sınırı var mı?
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Yeni evlenecek çiftler, evlilik kredisi başvurusu ne zaman, nereden yapılır ve 2023 evlilik kredisi 150 bin TL kimlere verilecek, yaş sınırı var mı sorularını sıklıkla araştırıyor. Faizsiz evlilik kredisi kimlere verilecek ve evlilik kredisi başvurusu ne zaman, nereden yapılır merak ediliyor. Peki, Evlilik kredisi başvurusu ne zaman, nereden yapılır? 2023 evlilik kredisi 150 bin TL kimlere verilecek, yaş sınırı var mı?
Evlilik kredisi başvurusu ne zaman, nereden yapılır ve 2023 evlilik kredisi 150 bin TL kimlere verilecek, yaş sınırı var mı gündeme geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz." vaadinde bulunmuştu. Evlilik kredisi başvurusu ne zaman, nereden yapılır? 2023 evlilik kredisi 150 bin TL kimlere verilecek, yaş sınırı var mı? Detaylar haberimizdedir…
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti seçim beyannamesinde açıklanan evlilik kredisi başvuru tarihine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Evlilik kredisi başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Bununla birlikte, evlilik kredisine nereden başvurulacağı henüz bilinmiyor. Ancak e-devlet üzerinden başvurulacağı tahmin ediliyor.
Yeni evlenecek olan çiftlere destek içi, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi verileceği vaadinde bulunmuştu. Buna göre, yeni evlenen çiftlere faizsiz, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi sağlanacak. Yeni evlenecek çiftlere, devlet destekli faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları, vade sayısı ve tarihleri ile ilgili detaylar henüz resmi olarak açıklanmadı.
Evlilik kredisi için yaş sınırı olacak mı henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.