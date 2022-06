Evlilik Hakkında Her Şey yok mu, neden yok? Evlilik Hakkında Her Şey final mi yaptı, bitti mi? 7 Haziran Salı bugün Evlilik Hakkında Her Şey var mı? - Haberler

Evlilik Hakkında Her Şey, MF Yapım imzalı, ilk bölümü 21 Eylül 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmen koltuğuna sırasıyla Yusuf Pirhasan ve Volkan Keskin'in oturduğu, senaryosunu Seda Çalışır Karaoğlu, Toprak Karaoğlu, Ayşe Canan Ertuğ ve Halil Ersan'ın uyarladığı, Türk yapımı dram, komedi-drama ve hukuk türündeki televizyon dizisi. Evlilik Hakkında Her Şey yok mu, neden yok? Evlilik Hakkında Her Şey final mi yaptı, bitti mi? 7 Haziran Salı bugün Evlilik Hakkında Her Şey var mı?

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY VAR MI, YOK MU, NEDEN YOK?

Evlilik Hakkında Her Şey dizisi geçen hafta final yaptığı için bugün ekranlara gelmeyecek. Dizi geçtiğimiz hafta 33. bölümü ile final yapmıştı.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY FİNALİNDE NELER OLDU?

Tüm zorlukları geride bıraktığını düşünen Cevher kadınlarını düğün alışverişi için gittikleri gelinlikçide büyük bir sürpriz beklemektedir. Nihayet normal bir gün geçirmeyi ümit ederlerken rehin alınırlar ve kendilerini karışık bir davanın içinde bulurlar. Bu olayla birlikte Azra ve Efe ilişkilerini yeniden tanımlarken, Çolpan kaderini değiştirmek zorunda kalacağı bir yol ayrımına gelir. Bora, anne olmanın heyecanı içindeki Sanem'e küçük ama çok kıymetli bir hediye verir. Yalın ve Güneş, Çolpan'a evden taşınacaklarını söylemenin gerilimini yaşarken, Çolpan herkesi derinden etkileyecek son hamlesini yapar. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY DİZİSİ KONUSU NE?

Cevher ailesine mensup birbirinden çok farklı dört kadının ortak geçmişlerine olan tepkileri ve farklılıkları işlenecek. Bir evliliğin bütün aşamalarını bu dört kadın kahramanımız üzerinden göreceğimiz dizide; Çolpan (Sumru Yavrucuk) boşanmış, Azra (Gökçe Bahadır) uzun yıllardır evli, Güneş (Tülin Ece) evlilik arifesinde ve Sanem (Gökçe Eyüboğlu) ise evlilik kavramını tümüyle reddetmektedir.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY OYUNCU KADROSU

Gökçe Bahadır: Azra Cevher: 1-33

Barış Kılıç: Efe Avcı: 21-33

Sumru Yavrucuk: Çolpan Cevher: 1-33

Gökçe Eyüboğlu: Sanem Cevher Arsen: 1-33

Serkan Altunorak: Bora Arsen: 15-33

Tülin Ece: Güneş Cevher Kuru: 1-33

