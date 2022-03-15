Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölüm ne zaman? Evlilik Hakkında Her Şey 23. bölüm bugün var mı? Evlilik Hakkında Her Şey 23. bölüm fragmanı yayınlandı

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EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldırım'ın ölümünün kaza olmadığını öğrenen Azra, gerçeği ortaya çıkarmak için harekete geçer. Azra ve Efe'nin çözmesi gereken düğüm; Buket'in şüpheli intiharı ve Yıldırım'ın ölümü arasındaki bağlantıdır. Çolpan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için yapacağı konuşmaya hazırlanırken Cevher Hukuk'un kapısını çalan sürpriz bir müvekkil, onu zorlu bir davayla karşı karşıya bırakacaktır. Azra'nın bildiklerini öğrenmek isteyen Haluk, Azra'ya büyük bir tuzak kurar. Haluk'un maskesini düşürmeye kararlı olan Azra'nın ise bunu başarabilmesi için yardıma ihtiyacı vardır. Bora, Sanem, Azra ve Efe kendilerini tehlikeli bir oyunun içinde bulurlar. Cinayet üzerindeki sır perdesi aralandıkça onları bekleyen tehlike de büyümektedir...

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY YENİ BÖLÜMDE NELEROLACAK?

Yıldırım'ın katili Haluk'a suçunu itiraf ettirip cezaevine gönderdikten sonra Azra, avukatlığı bırakıp, kafede kurabiye pişirmeye devam etmeye kararlıdır. Çolpan ise, Azra ile arasının iyice açılması pahasına da olsa onu tekrar işinin başına döndürmek için kolları sıvar. Fakat bunu başarabilmesi için Efe'nin yardımına ihtiyacı vardır. Ülkenin en büyük holdinglerinden birini yöneten Ceyhun ve Yasemin Özdemirler çifti ise sürpriz bir taleple Azra ve Efe'nin karşısına çıkarlar. Basına sızmaması gereken bu gizli davada, Azra ve Efe, kendilerini bir anda davanın merkezinde bulurlar. Bu zorlu davada Bora ve Sanem'e de büyük görevler düşer. Haluk'a tuzak kurdukları esnada gerçekleşen yakınlaşma Bora ve Sanem'i ilişkilerinin tanımını sorgulamaya iter. Zeynep'in duruşma tarihi yaklaştıkça karşı tarafla ipler iyice gerilir. Çolpan ise Zeynep'i içine zorla düşürüldüğü o cehennem hayatından kurtarmaya kararlıdır. Fakat beklenmedik bir şekilde duruşmasına birkaç saat kala Zeynep kaçırılır. Azra ise yeni davasını araştırırken, tehlikeli bir düğümün tam ortasına doğru ilerlediğinin farkında değildir…

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