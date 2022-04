Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Evlilik Hakkında Her Şey 29. bölümde ne olacak? Evlilik Hakkında Her Şey 29. bölüm fragmanı i

Ekranların beğenilen dizisi Evlilik Hakkında Her Şey yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Evlilik Hakkında Her Şey konusu nedir? Evlilik Hakkında Her Şey 29. bölüm fragmanı nasıl izlenir! Evlilik Hakkında Her Şey oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Erman ve Çolpan'ın birlikteliklerini duyurmak için tertip ettikleri yemeğe Sanem, yine, damgasını vurur. Çolpan, evlilik cüzdanına bakmak üzereyken, Sanem bunu engellemek için sarsıcı bir çıkış yaparak duruma müdahele eder. Sanem'in yaptığı şey, Çolpan'ın evliliklerini öğrenmesini engellemiştir ancak Bora'yı ve ilişkilerini büyük bir çıkmaza sokar. Sanem durumu düzeltebilmek için Azra'dan yardım ister. Fakat bu sefer fazla ileri giden Sanem'in bu durumu düzeltmesi hiç de kolay olmayacaktır. Eskimiş bağnaz törelerin kurbanı olan Gülistan, çok sevdiği oğlunu kaybetmemek için Çolpan'ın yardımını ister. Çolpan zor durumdaki Gülistan'a yardım etmeyi kabul eder. Fakat Gülistan hakkında öğreneceği gerçekler, davayı iyice karmaşık bir hale getirecektir. Efe, Azra ile arasındaki yakınlığı bir sonraki adıma taşımayı ümit ederken, Azra'nın sadece arkadaş olduklarını iddia etmesi ikili arasındaki gerilimi arttırır. Efe Azra'nın hislerinin arkadaşlığın ötesinde olduğunu fark etmesini sağlamak için bir plan yapar. Tekin, Erman'dan usulünce Çolpan'ı kendisinden istemesini ister ve biraz zorlansa da Erman ve Çolpan'ı ikna etmeyi başarır. Fakat bu isteme töreni elbette olaysız geçmeyecek, Cevher ve Arsen ailelerinin şanına yakışır bir sansasyonla son bulacaktır.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hiçbir şey hatırlayamadıkları kayıp zamanın gizemini çözmek ve Yalın'ı bulmak için geriye dönük adımlarını takip etmek zorunda kalan Sanem, Bora ve Güneş'i büyük bir macera beklemektedir. Azra'yı kırdığı için çok pişman olan Efe kızının ölümünden sorumlu olan Aziz'le yüzleşir. Bu yüzleşme aslında Efe'nin kendisiyle yüzleşmesidir. Aklındaki sorulara cevap arayan Efe'nin aradığı cevap ise Azra'nın kendisidir… Azra, Nagehan ve Ekrem davasında önemli bir bilgi edinir. Dava ilerledikçe Aziz, Nagehan ve Ekrem üçgeninin ardındaki sırlar ortaya çıkmaya başlar. Geçmişi ve geleceği arasında bir seçim yapmak zorunda kalan Nagehan'ı büyük bir sürpriz beklemektedir. Yavaş yavaş her şeyi hatırlamaya başlayan Aziz ise geçmişinin günahlarından temizlenmeye hazırdır. Çolpan ve Erman evlilik kararlarını duyuracakları büyük bir aile yemeği tertip ederler. Sanem ve Bora'nın son anda katıldıkları akşam yemeği, tüm aile için, beklenmeyen bir sürprizle sonlanır.

