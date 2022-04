Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölümde ne olacak? Evlilik Hakkında Her Şey 28. Bölüm fragmanı

Ekranların beğenilen dizisi Evlilik Hakkında Her Şey yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin 28. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Evlilik Hakkında Her Şey konusu nedir? Evlilik Hakkında Her Şey 28. Fragmanı nasıl izlenir! Evlilik Hakkında Her Şey oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hiçbir şey hatırlayamadıkları kayıp zamanın gizemini çözmek ve Yalın'ı bulmak için geriye dönük adımlarını takip etmek zorunda kalan Sanem, Bora ve Güneş'i büyük bir macera beklemektedir. Azra'yı kırdığı için çok pişman olan Efe kızının ölümünden sorumlu olan Aziz'le yüzleşir. Bu yüzleşme aslında Efe'nin kendisiyle yüzleşmesidir. Aklındaki sorulara cevap arayan Efe'nin aradığı cevap ise Azra'nın kendisidir… Azra, Nagehan ve Ekrem davasında önemli bir bilgi edinir. Dava ilerledikçe Aziz, Nagehan ve Ekrem üçgeninin ardındaki sırlar ortaya çıkmaya başlar. Geçmişi ve geleceği arasında bir seçim yapmak zorunda kalan Nagehan'ı büyük bir sürpriz beklemektedir. Yavaş yavaş her şeyi hatırlamaya başlayan Aziz ise geçmişinin günahlarından temizlenmeye hazırdır. Çolpan ve Erman evlilik kararlarını duyuracakları büyük bir aile yemeği tertip ederler. Sanem ve Bora'nın son anda katıldıkları akşam yemeği, tüm aile için, beklenmeyen bir sürprizle sonlanır.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Geçirdiği trafik kazası sonrası komaya giren Aziz, beş yıl sonra uyandığında karısının, en yakın arkadaşıyla evlenmiş olduğunu öğrenir. Üstelik Aziz'in yaptığı kaza, sadece kendi hayatını karartmamış, Efe ve Hande'nin hayatını da altüst etmiştir. Kazanın arkasındaki gerçeğin peşine düşen Azra ve Efe, kendilerini zorlu bir boşanma davasının içinde bulurlar. Sırlarla dolu bu büyük davaya Çolpan, Cevher'in de dahil olması işleri iyice zorlaştırır. Evlendiği gün, düğün organizatörü tarafından şantajla dolandıran Tunç, soluğu Sanem ve Bora'nın yanında alır. Sanem ve Bora yeni müvekkillerinin davasını çözmeye çalışırken, Çolpan tarafından görevlendirilen Yalın'ın peşlerinde olduğundan habersizdir. Bu dava Sanem ve Bora'nın hayatını tamamen değiştirerek, artık "kendilerini" çözülmesi gereken bir dava haline getirecektir. Aklı ve yüreği arasında sıkışan Efe, girdiği yol ayrımında Azra'yı en zayıf noktasından vurarak, hiç beklemediği bir anda onu derinden sarsar.