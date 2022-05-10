Evlilik Hakkında Her Şey son bölüm neler oldu? Evlilik Hakkında Her Şey full HD bölüm izle! Evlilik Hakkında Her Şey 30. bölüm full HD izleme linki!

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EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY SON BÖLÜM NELER OLDU?

Yıldırım'ın ölümünün üzerinden bir sene geçmiş olmasına rağmen Azra acısını ilk günkü gibi yaşamaya devam etmektedir. Yıldırım'ın ölümünden kendisini ve Çolpan'ı sorumlu tutan Azra, avukatlığı bırakmış Güneş'in kafesinde çalışmaya başlamıştır. Herkes Azra'nın yeniden yaşama dönmesi için çaba gösterse de Azra için bu hiç kolay olmayacaktır. Artık ne hayata ne de mesleğine karşı bir heyecan duygusu yoktur içinde. Arsen Hukuk'la yolları ayıran Çolpan, Erman'la karşı karşıya geldikleri yeni bir dava ile rekabetine kaldığı yerden devam edecektir.Geçen bir sene zarfında Sanem ve Bora arasındaki ilişkinin boyutu da değişmiştir. Aralarındaki yakınlığı fark eden Deniz ikisinin neler karıştırdığını öğrenmek için peşlerine düşer. Haluk, Yıldırım'ın anılarıyla yaşamaya devam eden Azra'yı ziyaret eder ve onu bir sene önce intihar ederek ölen karısı Buket'e ithaf ettiği kitabının tanıtım gecesine davet eder.Başta bu davete sıcak bakmayan Azra, Haluk'un samimiyetinden şüphe edeceği bir şey fark eder. Böylece davete katılmayı kabul eden Azra'yı orada büyük bir sürpriz beklemektedir. Haluk'un maskesini düşürmek için davete bomba gibi bir giriş yapan avukat Efe Avcı; geceye damgasını vuracaktır.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 30. BÖLÜM FULL HD İZLEME LİNKİ!

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY KONUSU NE?

Başarılı bir boşanma avukatı olan Azra Günay, işinin duayeni olan annesi Çolpan Cevher ve dik başlı kardeşi Sanem Cevher ile İstanbul'un tanınmış ve nüfuzlu insanlarının davalarına bakmaktadır. Küçük kız kardeşi Güneş ise anne ve ablalarının aksine hukuk dünyasından uzak bir yaşam sürmeyi tercih etmektedir.

Azra hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra kendisi gibi avukat olan Sergen Günay'la evlenmiş ve üç çocuk dünyaya getirmiştir. Mesleği gereği şahit oldukları ve babasından yediği darbeye rağmen aile ve evlilik kavramlarına sıkı sıkıya bağlı bir kadındır. Tüm bunlara karşın hayatı boyunca görmezden geldiği korkularıyla yüzleşmek zorunda kalacak, kendine yarattığı mükemmel aile tablosu, kocasının ihanetini öğrenmesiyle yerle bir olacaktır.

Cevher ailesine mensup birbirinden çok farklı dört kadının ortak geçmişlerine tepkileri de altından kalkma yöntemleri de birbirinden farklıdır. Bir evliliğin bütün aşamalarını bu dört kadın kahramanımız üzerinden görürüz. Çolpan boşanmış, Azra uzun yıllardır evli, Güneş evlilik arifesinde ve Sanem ise evlilik kavramını tümüyle reddetmektedir. Müvekkillerin hikayelerinin de dahil olmasıyla Evlilik Hakkında Her Şey; aile, aşk, sadakat ve boşanma düzeninin kirli yüzünü gözler önüne sürmekten çekinmeyecek hikayeleriyle seyirciyi buluşturacaktır.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY OYUNCULARI

AZRA GÜNAY : Gökçe Bahadır

SERGEN GÜNAY : Sarp Akkaya

YILDIRIM ŞAHİN : Yiğit Kirazcı

SANEM CEVHER : Gökçe Eyüboğlu

GÜNEŞ CEVHER : Tülin Ece

ÇOLPAN CEVHER : Sumru Yavrucuk

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY HANGİ GÜN VE SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

Evlilik Hakkında Her Şey FOX TV ekranlarında her Salı saat 20:00'da izleyicisi ile buluşuyor.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY FULL HD BÖLÜM İZLE! (LİNK)

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Efe, Çolpan'a verdiği sözü tutmuş Azra'nın işine dönmesine yardım etmiştir. Şimdi ise Efe'ye verdiği sözü tutma sırası Çolpan'dadır. Efe'nin sıra dışı isteği ise Cevher Hukuk'taki tüm dengeleri değiştirecektir. Birbirlerine aşklarını itiraf ettikten kısa bir süre sonra Erman ve Çolpan'a yakalanan Bora ve Sanem'in durumu ise iyice karışır. Bora'nın DNA sonucunu görmesini engellemeye çalışan Erman ve Çolpan'a sürpriz bir yardım gelir. Eren'in okul takımında kalabilmesi için antrenman yapması gerekmektedir. Eren'e yardım etmesi için Bora dahil tanıdığı tüm erkeklerden yardım isteyen Azra sadece Efe'yi ikna edebilir. Ancak Efe'nin bu yardımı da karşılıksız olmayacaktır. Aldığı yeni boşanma davasında Azra'nın kazanabilmesi, davayı kaybetmesine bağlıdır. Ancak bazen kaybetmek de kazanmak kadar zordur!

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