Evlilik Hakkında Her Şey son bölüm izle! FOX TV Evlilik Hakkında Her Şey 29. bölüm full HD izle! Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölümde neler olacak?

Evlilik Hakkında Her Şey son bölüm izle linki araştırılıyor. FOX TV ekranlarında yayınlanan ve yayınlandığı her akşam büyük beğeni toplayan Evlilik Hakkında Her Şey dizisi 29. bölümü yayınlandı. FOX TV Evlilik Hakkında Her Şey 29. bölüm izleyemeyenler Evlilik Hakkında Her Şey son bölüm izle! FOX TV Evlilik Hakkında Her Şey 29. bölüm izle! Evlilik Hakkında Her Şey son bölüm full HD izle! araştırmaları yapmaya başladı. Peki, Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölümde neler olacak haberimizde...

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Erman ve Çolpan'ın birlikteliklerini duyurmak için tertip ettikleri yemeğe Sanem, yine, damgasını vurur. Çolpan, evlilik cüzdanına bakmak üzereyken, Sanem bunu engellemek için sarsıcı bir çıkış yaparak duruma müdahele eder. Sanem'in yaptığı şey, Çolpan'ın evliliklerini öğrenmesini engellemiştir ancak Bora'yı ve ilişkilerini büyük bir çıkmaza sokar. Sanem durumu düzeltebilmek için Azra'dan yardım ister. Fakat bu sefer fazla ileri giden Sanem'in bu durumu düzeltmesi hiç de kolay olmayacaktır. Eskimiş bağnaz törelerin kurbanı olan Gülistan, çok sevdiği oğlunu kaybetmemek için Çolpan'ın yardımını ister. Çolpan zor durumdaki Gülistan'a yardım etmeyi kabul eder. Fakat Gülistan hakkında öğreneceği gerçekler, davayı iyice karmaşık bir hale getirecektir. Efe, Azra ile arasındaki yakınlığı bir sonraki adıma taşımayı ümit ederken, Azra'nın sadece arkadaş olduklarını iddia etmesi ikili arasındaki gerilimi arttırır. Efe Azra'nın hislerinin arkadaşlığın ötesinde olduğunu fark etmesini sağlamak için bir plan yapar. Tekin, Erman'dan usulünce Çolpan'ı kendisinden istemesini ister ve biraz zorlansa da Erman ve Çolpan'ı ikna etmeyi başarır. Fakat bu isteme töreni elbette olaysız geçmeyecek, Cevher ve Arsen ailelerinin şanına yakışır bir sansasyonla son bulacaktır.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY SON BÖLÜM İZLE!

Evlilik Hakkında Her Şey son bölüm izlemek için EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY SON BÖLÜM İZLE 'ye tıklayınız.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 29. BÖLÜM İZLE!

Evlilik Hakkında Her Şey 29. bölüm izlemek için EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 29. BÖLÜM İZLE 'ye tıklayınız.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Evlilik Hakkında Her Şey dizisi her hafta Salı günleri saat 20.00'da yeni bölümleriyle Fox TV'de.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY KONUSU NE?



Cevher ailesine mensup birbirinden çok farklı dört kadının ortak geçmişlerine olan tepkileri ve farklılıkları işlenecek. Bir evliliğin bütün aşamalarını bu dört kadın kahramanımız üzerinden göreceğimiz dizide; Çolpan (Sumru Yavrucuk) boşanmış, Azra (Gökçe Bahadır) uzun yıllardır evli, Güneş (Tülin Ece) evlilik arifesinde ve Sanem (Gökçe Eyüboğlu) ise evlilik kavramını tümüyle reddetmektedir.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY OYUNCULARI KİMLER?

Gökçe Bahadır : Azra

Sarp Akkaya

Yiğit Kirazcı

Erdal Küçükkömürcü

Sumru Yavrucuk : Çolpan

Gökçe Eyüboğlu : Sanem

Fırat Altunmeşe

Tülin Ece : Güneş

Bertan Asllani

Cevdet Arıcılar

Esma Yılmaz

Rüzgar Doruk Özmü

Emine Ada Sezer

Mila Kasarcı

Haberler.com - Gündem