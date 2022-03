Evlilik Hakkında Her Şey son bölüm izle! FOX TV Evlilik Hakkında Her Şey 25. bölüm full HD izle! Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölümde neler olacak?

Evlilik Hakkında Her Şey son bölüm izle ve Evlilik Hakkında Her Şey canlı izle linki araştırılıyor. FOX TV ekranlarında yayınlanan ve yayınlandığı her akşam büyük beğeni toplayan Evlilik Hakkında Her Şey dizisi 25. bölümü yayınlandı. FOX TV Evlilik Hakkında Her Şey 25. bölüm izleyemeyenler Evlilik Hakkında Her Şey son bölüm izle! FOX TV Evlilik Hakkında Her Şey 25. bölüm izle! Evlilik Hakkında Her Şey son bölüm full HD izle! araştırmaları yapmaya başladı. Peki, Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Evlilik Hakkında Her Şey canlı izle! Evlilik Hakkında Her Şey canlı izleme linki! Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölümde neler olacak haberimizde...

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Efe, Çolpan'a verdiği sözü tutmuş Azra'nın işine dönmesine yardım etmiştir. Şimdi ise Efe'ye verdiği sözü tutma sırası Çolpan'dadır. Efe'nin sıra dışı isteği ise Cevher Hukuk'taki tüm dengeleri değiştirecektir. Birbirlerine aşklarını itiraf ettikten kısa bir süre sonra Erman ve Çolpan'a yakalanan Bora ve Sanem'in durumu ise iyice karışır. Bora'nın DNA sonucunu görmesini engellemeye çalışan Erman ve Çolpan'a sürpriz bir yardım gelir. Eren'in okul takımında kalabilmesi için antrenman yapması gerekmektedir. Eren'e yardım etmesi için Bora dahil tanıdığı tüm erkeklerden yardım isteyen Azra sadece Efe'yi ikna edebilir. Ancak Efe'nin bu yardımı da karşılıksız olmayacaktır. Aldığı yeni boşanma davasında Azra'nın kazanabilmesi, davayı kaybetmesine bağlıdır. Ancak bazen kaybetmek de kazanmak kadar zordur!

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY KONUSU NEDİR?

Cevher ailesine mensup birbirinden çok farklı dört kadının ortak geçmişlerine olan tepkileri ve farklılıkları işlenecek. Bir evliliğin bütün aşamalarını bu dört kadın kahramanımız üzerinden göreceğimiz dizide; Çolpan (Sumru Yavrucuk) boşanmış, Azra (Gökçe Bahadır) uzun yıllardır evli, Güneş (Tülin Ece) evlilik arifesinde ve Sanem (Gökçe Eyüboğlu) ise evlilik kavramını tümüyle reddetmektedir.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY OYUNCULARI KİMLER?

Gökçe Bahadır : Azra

Sarp Akkaya

Yiğit Kirazcı

Erdal Küçükkömürcü

Sumru Yavrucuk : Çolpan

Gökçe Eyüboğlu : Sanem

Fırat Altunmeşe

Tülin Ece : Güneş

Bertan Asllani

Cevdet Arıcılar

Esma Yılmaz

Rüzgar Doruk Özmü

Emine Ada Sezer

Mila Kasarcı

Haberler.com - Gündem