Evlilik Hakkında Her Şey son bölüm izle! FOX Evlilik Hakkında Her Şey 26. bölüm full HD izle! Evlilik Hakkında Her Şey 27. fragmanı yayınlandı mı?

Evlilik Hakkında Her Şey son bölüm izle linki araştırılıyor. FOX ekranlarında yayınlanan ve yayınlandığı her akşam büyük beğeni toplayan Evlilik Hakkında Her Şey dizisi 26. bölümü yayınlandı. FOX Evlilik Hakkında Her Şey 26. bölüm izleyemeyenler Evlilik Hakkında Her Şey son bölüm izle! FOX Evlilik Hakkında Her Şey 26. bölüm izle! Evlilik Hakkında Her Şey son bölüm full HD izle! araştırmaları yapmaya başladı. Peki, Masumlar Ayı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölümde neler olacak haberimizde...

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Azra'nın müvekkilini ikna etmek için söylediği yalanın ortaya çıkması işlerin daha da karışmasına yol açar. Hande için ise bu durumu kabullenmek hiç kolay değildir. Sanem'in tam da Bora'ya aşık olduğunu düşündüğü anda Ural'ın onu araması, duygularını sorgulamasına yol açar. Bir yol ayrımının ortasında kalan Sanem'i zor bir karar beklemektedir. Büyük aşkına kavuştuğu anda, yeni bir krizle karşı karşıya kalır. Çolpan DNA testindeki krizi çözmek için Sanem'den yardım alır. Fakat Tekin'in bunu yapmak için bir şartı vardır. Tekin'in istediği şey, hem kendisi hem de Çolpan için işleri iyiden iyiye zorlaştırır. Erman ve Çolpan'ın aşklarını yaşamadan önce geçmişleriyle ilgili vermeleri gereken son bir sınav vardır. Bora'nın elde ettiği sürpriz bir bilgi Demet ve Kerem davasının seyrini değiştirir. Azra, Efe'ye verdiği söz ve müvekkiline karşı mesleki sorumluluğu arasında bir tercih yapmak zorunda kalır.

Evlilik Hakkında Her Şey son bölüm izlemek için EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY SON BÖLÜM İZLE 'ye tıklayınız.

Haberler.com - Gündem