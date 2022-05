Evlilik Hakkında Her Şey son bölüm izle! Evlilik Hakkında Her Şey 33. bölüm HD izle! Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölümde neler olacak? - Haberler

Evlilik Hakkında Her Şey, MF Yapım imzalı, ilk bölümü 21 Eylül 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmen koltuğuna sırasıyla Yusuf Pirhasan ve Volkan Keskin'in oturduğu, senaryosunu Seda Çalışır Karaoğlu, Toprak Karaoğlu ve Ayşe Canan Ertuğ'un uyarladığı, Türk yapımı dram ve hukuk türündeki televizyon dizisi. Evlilik Hakkında Her Şey son bölüm izle! Evlilik Hakkında Her Şey 33. bölüm HD izle! Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölümde neler olacak? 31 Mayıs Fox TV Evlilik Hakkında Her Şey full bölüm izle! Evlilik Hakkında Her Şey dizisi son bölüm HD izle!

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Evlilik Hakkında Her Şey dizisi Salı günleri saat 20:00 'da Fox TV'de ekranlara geliyor.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Tüm zorlukları geride bıraktığını düşünen Cevher kadınlarını düğün alışverişi için gittikleri gelinlikçide büyük bir sürpriz beklemektedir. Nihayet normal bir gün geçirmeyi ümit ederlerken rehin alınırlar ve kendilerini karışık bir davanın içinde bulurlar. Bu olayla birlikte Azra ve Efe ilişkilerini yeniden tanımlarken, Çolpan kaderini değiştirmek zorunda kalacağı bir yol ayrımına gelir. Bora, anne olmanın heyecanı içindeki Sanem'e küçük ama çok kıymetli bir hediye verir. Yalın ve Güneş, Çolpan'a evden taşınacaklarını söylemenin gerilimini yaşarken, Çolpan herkesi derinden etkileyecek son hamlesini yapar. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Başarılı gurbetçi futbolcu Deniz Kassel ve ünlü manken Tanem arasındaki evlilik sözleşmesi krizi, Azra ve Efe'nin ilişkisinin sürpriz bir şekilde sınanmasına sebep olacaktır. Bora'yı içine düştüğü karanlıktan kurtarmaya kararlı olan Sanem, hayatının kumarını oynamaya karar verir.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY OYUNCU KADROSU

Gökçe Bahadır : Azra

Sarp Akkaya

Yiğit Kirazcı

Erdal Küçükkömürcü

Sumru Yavrucuk : Çolpan

Gökçe Eyüboğlu : Sanem

Fırat Altunmeşe

Tülin Ece : Güneş

Bertan Asllani

Cevdet Arıcılar

Esma Yılmaz

Rüzgar Doruk Özmü

Emine Ada Sezer

Mila Kasarcı

