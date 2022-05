Evlilik Hakkında Her Şey son bölüm izle! Evlilik Hakkında Her Şey 31. bölüm HD izle! Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölümde neler olacak? - Haberler

Evlilik Hakkında Her Şey, MF Yapım imzalı, ilk bölümü 21 Eylül 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmen koltuğuna sırasıyla Yusuf Pirhasan ve Volkan Keskin'in oturduğu, senaryosunu Seda Çalışır Karaoğlu, Toprak Karaoğlu ve Ayşe Canan Ertuğ'un uyarladığı, Türk yapımı dram ve hukuk türündeki televizyon dizisi. Evlilik Hakkında Her Şey son bölüm izle! Evlilik Hakkında Her Şey 31. bölüm HD izle! Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölümde neler olacak? 17 Mayıs Fox TV Evlilik Hakkında Her Şey full bölüm izle! Evlilik Hakkında Her Şey dizisi son bölüm HD izle!

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Evlilik Hakkında Her Şey dizisi Salı günleri saat 20:00 'da Fox TV'de ekranlara geliyor.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Gülistan'ın intiharı, akli dengesinin yerinde olmadığı şüphelerini de desteklemiştir. Tüm deliller ve raporlar aleyhlerine de olsa Azra, Efe ve Çolpan'ın bu davanın peşini bırakmaya niyeti yoktur. Ölüm kalım savaşı veren Gülistan'ın tek umudu onlardır.İntiharın arkasındaki sır perdesini kaldırabilecek küçücük bir ihtimalin peşine düşen Azra ve Efe kendilerini hiç beklemedikleri bir durumun ortasında bulurlar. Gülistan'ı kendisi ve ailesi için bir tehdit olarak gören Şeyda ise çocuğunu vermemek için her şeyi göze almıştır. Medyanın tüm ilgisinin üzerlerinde olduğu Can Derin davasında beklenmeyen gelişmeler yaşanır. Basına sızan yeni deliller Sanem ve Bora'yı aşılması güç bir durumla karşı karşıya bırakır. İkinci bir skandalla köşeye sıkışan Sanem ve Bora, Erman'a verdikleri sözle müvekkillerini içinde bulunduğu durumdan kurtarmak arasında sıkışırlar. Bora ve Erman, barışmak konusunda geri adım atmayan Sanem ve Çolpan'ı bir araya getirebilmek için bir plan yapar. Ancak Bora ve Erman'ı büyük bir sürpriz beklemektedir. Büyük bi umutla ayarladıkları Çolpan ve Sanem buluşması sarsıcı bir sürprizle sonuçlanacaktır.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sanem'in Bora'yla evlendiklerini ilan etmesi Çolpan'la arasındaki dengelerin tamamen değişmesine sebep olur. Sanem'in Bora ile yaşamak için evi terk etmesi, Çolpan ile arasındaki soğuk savaş dönemini başlatmış olur. Gülistan'ın Urfa'ya gitmediğini öğrenen Baran ve Şeyda'nın hukuki bir mücadeleye girişmekten başka yolları yoktur. Kendilerine seçtikleri avukat ise Çolpan'ın eski ve güçlü bir rakibidir. Erman, Arsen Hukuk'ta kalmaya devam etmek istiyorlarsa; Bora ve Sanem'e, adaleti sadece avukatlık cübbeleriyle sağlamaları şartını koyar. Onların adalete bakışlarını sınamak için zorlu bir davada birlikte çalışmaya zorlar. Toplumun nezdinde suçlu olduğu şüphe götürmeyen ünlü oyuncu Can Derin'in boşanma davası, Sanem ve Bora için adeta bir sınav niteliğinde olacaktır. Azra ve Efe Gülistan'ın akli dengesinin yerinde olduğunu ispatlamak için harekete geçer. Gülistan'la birlikte gittikleri adli tıpta yaşanan sarsıcı bir olay, davanın seyrini tümüyle değiştirecektir.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY OYUNCU KADROSU

Gökçe Bahadır : Azra

Sarp Akkaya

Yiğit Kirazcı

Erdal Küçükkömürcü

Sumru Yavrucuk : Çolpan

Gökçe Eyüboğlu : Sanem

Fırat Altunmeşe

Tülin Ece : Güneş

Bertan Asllani

Cevdet Arıcılar

Esma Yılmaz

Rüzgar Doruk Özmü

Emine Ada Sezer

Mila Kasarcı

Haberler.com - Gündem