Evlilik Hakkında Her Şey son bölüm izle! Evlilik Hakkında Her Şey 28. bölüm HD izle! Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölümde neler olacak?
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Evlilik Hakkında Her Şey, MF Yapım imzalı, ilk bölümü 21 Eylül 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmen koltuğuna sırasıyla Yusuf Pirhasan ve Volkan Keskin'in oturduğu, senaryosunu Seda Çalışır Karaoğlu, Toprak Karaoğlu ve Ayşe Canan Ertuğ'un uyarladığı, Türk yapımı dram ve hukuk türündeki televizyon dizisi. Evlilik Hakkında Her Şey son bölüm izle! Evlilik Hakkında Her Şey 28. bölüm HD izle! Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölümde neler olacak? 19 Nisan Fox TV Evlilik Hakkında Her Şey full bölüm izle! Evlilik Hakkında Her Şey dizisi son bölüm HD izle!
Evlilik Hakkında Her Şey dizisi Salı günleri saat 20:00 'da Fox TV'de ekranlara geliyor.
Hiçbir şey hatırlayamadıkları kayıp zamanın gizemini çözmek ve Yalın'ı bulmak için geriye dönük adımlarını takip etmek zorunda kalan Sanem, Bora ve Güneş'i büyük bir macera beklemektedir. Azra'yı kırdığı için çok pişman olan Efe kızının ölümünden sorumlu olan Aziz'le yüzleşir. Bu yüzleşme aslında Efe'nin kendisiyle yüzleşmesidir. Aklındaki sorulara cevap arayan Efe'nin aradığı cevap ise Azra'nın kendisidir… Azra, Nagehan ve Ekrem davasında önemli bir bilgi edinir. Dava ilerledikçe Aziz, Nagehan ve Ekrem üçgeninin ardındaki sırlar ortaya çıkmaya başlar. Geçmişi ve geleceği arasında bir seçim yapmak zorunda kalan Nagehan'ı büyük bir sürpriz beklemektedir. Yavaş yavaş her şeyi hatırlamaya başlayan Aziz ise geçmişinin günahlarından temizlenmeye hazırdır. Çolpan ve Erman evlilik kararlarını duyuracakları büyük bir aile yemeği tertip ederler. Sanem ve Bora'nın son anda katıldıkları akşam yemeği, tüm aile için, beklenmeyen bir sürprizle sonlanır.
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EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY SON BÖLÜM İZLE!
Geçirdiği trafik kazası sonrası komaya giren Aziz, beş yıl sonra uyandığında karısının, en yakın arkadaşıyla evlenmiş olduğunu öğrenir. Üstelik Aziz'in yaptığı kaza, sadece kendi hayatını karartmamış, Efe ve Hande'nin hayatını da altüst etmiştir. Kazanın arkasındaki gerçeğin peşine düşen Azra ve Efe, kendilerini zorlu bir boşanma davasının içinde bulurlar. Sırlarla dolu bu büyük davaya Çolpan, Cevher'in de dahil olması işleri iyice zorlaştırır. Evlendiği gün, düğün organizatörü tarafından şantajla dolandıran Tunç, soluğu Sanem ve Bora'nın yanında alır. Sanem ve Bora yeni müvekkillerinin davasını çözmeye çalışırken, Çolpan tarafından görevlendirilen Yalın'ın peşlerinde olduğundan habersizdir. Bu dava Sanem ve Bora'nın hayatını tamamen değiştirerek, artık "kendilerini" çözülmesi gereken bir dava haline getirecektir. Aklı ve yüreği arasında sıkışan Efe, girdiği yol ayrımında Azra'yı en zayıf noktasından vurarak, hiç beklemediği bir anda onu derinden sarsar.
Gökçe Bahadır : Azra
Sarp Akkaya
Yiğit Kirazcı
Erdal Küçükkömürcü
Sumru Yavrucuk : Çolpan
Gökçe Eyüboğlu : Sanem
Fırat Altunmeşe
Tülin Ece : Güneş
Bertan Asllani
Cevdet Arıcılar
Esma Yılmaz
Rüzgar Doruk Özmü
Emine Ada Sezer
Mila Kasarcı