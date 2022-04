Evlilik Hakkında Her Şey, MF Yapım imzalı, ilk bölümü 21 Eylül 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmen koltuğuna sırasıyla Yusuf Pirhasan ve Volkan Keskin'in oturduğu, senaryosunu Seda Çalışır Karaoğlu, Toprak Karaoğlu ve Ayşe Canan Ertuğ'un uyarladığı, Türk yapımı dram ve hukuk türündeki televizyon dizisi. Evlilik Hakkında Her Şey son bölüm izle! Evlilik Hakkında Her Şey 27. bölüm HD izle! Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölümde neler olacak? 12 Nisan Fox TV Evlilik Hakkında Her Şey full bölüm izle! Evlilik Hakkında Her Şey dizisi son bölüm HD izle!

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Evlilik Hakkında Her Şey dizisi Salı günleri saat 20:00 'da Fox TV'de ekranlara geliyor.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Geçirdiği trafik kazası sonrası komaya giren Aziz, beş yıl sonra uyandığında karısının, en yakın arkadaşıyla evlenmiş olduğunu öğrenir. Üstelik Aziz'in yaptığı kaza, sadece kendi hayatını karartmamış, Efe ve Hande'nin hayatını da altüst etmiştir. Kazanın arkasındaki gerçeğin peşine düşen Azra ve Efe, kendilerini zorlu bir boşanma davasının içinde bulurlar. Sırlarla dolu bu büyük davaya Çolpan, Cevher'in de dahil olması işleri iyice zorlaştırır. Evlendiği gün, düğün organizatörü tarafından şantajla dolandıran Tunç, soluğu Sanem ve Bora'nın yanında alır. Sanem ve Bora yeni müvekkillerinin davasını çözmeye çalışırken, Çolpan tarafından görevlendirilen Yalın'ın peşlerinde olduğundan habersizdir. Bu dava Sanem ve Bora'nın hayatını tamamen değiştirerek, artık "kendilerini" çözülmesi gereken bir dava haline getirecektir. Aklı ve yüreği arasında sıkışan Efe, girdiği yol ayrımında Azra'yı en zayıf noktasından vurarak, hiç beklemediği bir anda onu derinden sarsar.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY CANLI İZLE!

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY SON BÖLÜM İZLE!

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Azra'nın müvekkilini ikna etmek için söylediği yalanın ortaya çıkması işlerin daha da karışmasına yol açar. Hande için ise bu durumu kabullenmek hiç kolay değildir. Sanem'in tam da Bora'ya aşık olduğunu düşündüğü anda Ural'ın onu araması, duygularını sorgulamasına yol açar. Bir yol ayrımının ortasında kalan Sanem'i zor bir karar beklemektedir. Büyük aşkına kavuştuğu anda, yeni bir krizle karşı karşıya kalır. Çolpan DNA testindeki krizi çözmek için Sanem'den yardım alır. Fakat Tekin'in bunu yapmak için bir şartı vardır. Tekin'in istediği şey, hem kendisi hem de Çolpan için işleri iyiden iyiye zorlaştırır. Erman ve Çolpan'ın aşklarını yaşamadan önce geçmişleriyle ilgili vermeleri gereken son bir sınav vardır. Bora'nın elde ettiği sürpriz bir bilgi Demet ve Kerem davasının seyrini değiştirir. Azra, Efe'ye verdiği söz ve müvekkiline karşı mesleki sorumluluğu arasında bir tercih yapmak zorunda kalır.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY OYUNCU KADROSU

Gökçe Bahadır : Azra

Sarp Akkaya

Yiğit Kirazcı

Erdal Küçükkömürcü

Sumru Yavrucuk : Çolpan

Gökçe Eyüboğlu : Sanem

Fırat Altunmeşe

Tülin Ece : Güneş

Bertan Asllani

Cevdet Arıcılar

Esma Yılmaz

Rüzgar Doruk Özmü

Emine Ada Sezer

Mila Kasarcı

