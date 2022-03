Evlilik Hakkında Her Şey saat kaçta bitiyor? Evlilik Hakkında Her Şey saat kaçta başlıyor?

Evlilik Hakkında Her Şey saat kaçta bitiyor? Televizyon dizilerinin saat kaçta başlayıp kaçta bittikleri bir sonraki programı veya diziyi bekleyenler tarafından merak ediliyor. Peki, FOX TV'de yayınlanan Evlilik Hakkında Her Şey saat kaçta bitiyor? Evlilik Hakkında Her Şey kaçta bitiyor? Evlilik Hakkında Her Şey saat kaçta başlıyor? Evlilik Hakkında Her Şey ne zaman bitiyor? İşte detaylar...

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY KAÇTA BİTİYOR?

FOX TV yayın akışına göre Evlilik Hakkında Her Şey saat 20.00'da başlayıp, saat 23.45'te bitmektedir.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA BAŞLIYOR?

Evlilik Hakkında Her Şey her Salı günü saat 20:00'da FOX TV'de başlıyor.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY KONUSU NE?

Cevher ailesine mensup birbirinden çok farklı dört kadının ortak geçmişlerine olan tepkileri ve farklılıkları işlenecek. Bir evliliğin bütün aşamalarını bu dört kadın kahramanımız üzerinden göreceğimiz dizide; Çolpan (Sumru Yavrucuk) boşanmış, Azra (Gökçe Bahadır) uzun yıllardır evli, Güneş (Tülin Ece) evlilik arifesinde ve Sanem (Gökçe Eyüboğlu) ise evlilik kavramını tümüyle reddetmektedir.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY OYUNCULARI KİMLER?

Gökçe Bahadır : Azra

Sarp Akkaya

Yiğit Kirazcı

Erdal Küçükkömürcü

Sumru Yavrucuk : Çolpan

Gökçe Eyüboğlu : Sanem

Fırat Altunmeşe

Tülin Ece : Güneş

Bertan Asllani

Cevdet Arıcılar

Esma Yılmaz

Rüzgar Doruk Özmü

Emine Ada Sezer

Mila Kasarcı

Haberler.com - Gündem