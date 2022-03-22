Evlilik Hakkında Her Şey saat kaçta bitiyor? Evlilik Hakkında Her Şey saat kaçta başlıyor?
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Televizyon dizilerinin saat kaçta başlayıp kaçta bittikleri bir sonraki programı veya diziyi bekleyenler tarafından merak ediliyor. Peki, FOX TV'de yayınlanan Evlilik Hakkında Her Şey saat kaçta bitiyor? Evlilik Hakkında Her Şey kaçta bitiyor? Evlilik Hakkında Her Şey saat kaçta başlıyor? Evlilik Hakkında Her Şey ne zaman bitiyor?
Evlilik Hakkında Her Şey saat kaçta bitiyor? Televizyon dizilerinin saat kaçta başlayıp kaçta bittikleri bir sonraki programı veya diziyi bekleyenler tarafından merak ediliyor. Peki, FOX TV'de yayınlanan Evlilik Hakkında Her Şey saat kaçta bitiyor? Evlilik Hakkında Her Şey kaçta bitiyor? Evlilik Hakkında Her Şey saat kaçta başlıyor? Evlilik Hakkında Her Şey ne zaman bitiyor? İşte detaylar...
FOX TV yayın akışına göre Evlilik Hakkında Her Şey saat 20.00'da başlayıp, saat 23.45'te bitmektedir.
Evlilik Hakkında Her Şey her Salı günü saat 20:00'da FOX TV'de başlıyor.
Cevher ailesine mensup birbirinden çok farklı dört kadının ortak geçmişlerine olan tepkileri ve farklılıkları işlenecek. Bir evliliğin bütün aşamalarını bu dört kadın kahramanımız üzerinden göreceğimiz dizide; Çolpan (Sumru Yavrucuk) boşanmış, Azra (Gökçe Bahadır) uzun yıllardır evli, Güneş (Tülin Ece) evlilik arifesinde ve Sanem (Gökçe Eyüboğlu) ise evlilik kavramını tümüyle reddetmektedir.
- Gökçe Bahadır : Azra
- Sarp Akkaya
- Yiğit Kirazcı
- Erdal Küçükkömürcü
- Sumru Yavrucuk : Çolpan
- Gökçe Eyüboğlu : Sanem
- Fırat Altunmeşe
- Tülin Ece : Güneş
- Bertan Asllani
- Cevdet Arıcılar
- Esma Yılmaz
- Rüzgar Doruk Özmü
- Emine Ada Sezer
- Mila Kasarcı