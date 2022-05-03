Evlilik Hakkında Her Şey ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölümü hangi gün yayınlanıyor?
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Ekranların sevilen dizisi Evlilik Hakkında Her Şey bugün Fox TV'nin yayın akışında gözükmedi. Bunun akabinde izleyiciler dizinin saat kaçta başlayacağını ve ne zaman yayınlanacağını merak etti. Peki, Evlilik Hakkında Her Şey ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölümü hangi gün yayınlanıyor? İşte detaylar...
Evlilik Hakkında Her Şey normalde Salı günleri saat 20:00'da başlıyor. Fakat dizi bugün ekranlara gelmedi. Bunun ardından izleyiciler, Evlilik Hakkında Her Şey ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölümü hangi gün yayınlanıyor? merak etti. Peki, Evlilik Hakkında Her Şey ne zaman? Evlilik Hakkında Her Şey bu hafta yok mu? Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölüm saat kaçta başlıyor?
Evlilik Hakkında Her Şey her Salı saat 20:00 'da Fox TV'de ekranlara geliyor.
Fakat dizi bugün yani 3 Mayıs Salı günü yayın akışında yer almadı. Dizinin yeni bölümü haftaya 10 Mayıs Salı tarihinde yayınlanacak. Bayram haftası dolayısıyla dizinin ara yaptığı düşünülüyor.
Evet dizinin yeni bölümü bugün 3 Mayıs değil haftaya 10 Mayıs'ta ekranlarda olacak.
Cevher ailesine mensup birbirinden çok farklı dört kadının ortak geçmişlerine olan tepkileri ve farklılıkları işlenecek. Bir evliliğin bütün aşamalarını bu dört kadın kahramanımız üzerinden göreceğimiz dizide; Çolpan (Sumru Yavrucuk) boşanmış, Azra (Gökçe Bahadır) uzun yıllardır evli, Güneş (Tülin Ece) evlilik arifesinde ve Sanem (Gökçe Eyüboğlu) ise evlilik kavramını tümüyle reddetmektedir.
Gökçe Bahadır : Azra Cevher
Barış Kılıç : Efe Avcı
Sumru Yavrucuk : Çolpan Cevher
Gökçe Eyüboğlu : Sanem Cevher
Tülin Ece : Güneş Cevher Kuru
Serkan Altunorak : Bora Göktaş
Erdal Küçükkömürcü : Erman Arsen
Bertan Asllani : Yalın Kuru
Alara Turan : Deniz Cevher