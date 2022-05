Evlilik Hakkında Her Şey normalde Salı günleri saat 20:00'da başlıyor. Fakat dizi bugün ekranlara gelmedi. Bunun ardından izleyiciler, Evlilik Hakkında Her Şey ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölümü hangi gün yayınlanıyor? merak etti. Peki, Evlilik Hakkında Her Şey ne zaman? Evlilik Hakkında Her Şey bu hafta yok mu? Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölüm saat kaçta başlıyor?

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Evlilik Hakkında Her Şey her Salı saat 20:00 'da Fox TV'de ekranlara geliyor.

Fakat dizi bugün yani 3 Mayıs Salı günü yayın akışında yer almadı. Dizinin yeni bölümü haftaya 10 Mayıs Salı tarihinde yayınlanacak. Bayram haftası dolayısıyla dizinin ara yaptığı düşünülüyor.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY BU HAFTA YOK MU, HAFTAYA MI OLACAK?

Evet dizinin yeni bölümü bugün 3 Mayıs değil haftaya 10 Mayıs'ta ekranlarda olacak.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY KONUSU NE?

Cevher ailesine mensup birbirinden çok farklı dört kadının ortak geçmişlerine olan tepkileri ve farklılıkları işlenecek. Bir evliliğin bütün aşamalarını bu dört kadın kahramanımız üzerinden göreceğimiz dizide; Çolpan (Sumru Yavrucuk) boşanmış, Azra (Gökçe Bahadır) uzun yıllardır evli, Güneş (Tülin Ece) evlilik arifesinde ve Sanem (Gökçe Eyüboğlu) ise evlilik kavramını tümüyle reddetmektedir.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY OYUNCU KADROSU

Gökçe Bahadır : Azra Cevher

Barış Kılıç : Efe Avcı

Sumru Yavrucuk : Çolpan Cevher

Gökçe Eyüboğlu : Sanem Cevher

Tülin Ece : Güneş Cevher Kuru

Serkan Altunorak : Bora Göktaş

Erdal Küçükkömürcü : Erman Arsen

Bertan Asllani : Yalın Kuru

Alara Turan : Deniz Cevher

