Evlilik Hakkında Her Şey Meziyet kim? Müge Akyamaç kimdir, kaç yaşında ve nereli? - Haberler

Evlilik Hakkında Her Şey Meziyet kimdir sorusu gündeme geliyor. Her hafta yeni bölümü ile seyircisiyle buluşan Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde oynayan Müge Akyamaç kaç yaşında ve nereli merak ediliyor. Evlilik Hakkında Her Şey Meziyet kim? Müge Akyamaç kimdir, kaç yaşında ve nereli? Detaylar haberimizdedir…

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY MEZİYET KİM?

Evlilik Hakkında Her Şey Meziyet karakteri Çolpan'ı çıldırtmak için ortaya çıkar. Meziyet karakteri konuk olunca olarak bulundu. Ancak ilerleyen bölümlerde ana karakterler arasına girmeyi başardı. Seyirciler tarafından sevilen Meziyet karakterini canlandıran Müge Akyamaç kimdir merak ediliyor.

MÜGE AKYAMAÇ KİMDİR?

Müge Akyamaç, (d. 25 Haziran 1963, İstanbul) Türk tiyatro ve sinema oyuncusudur.

Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Yönetimi Bölümü'nde eğitimini tamamladı. Tiyatro hayatına 1982 senesinde Tuncay Özinel - Halit Akçatepe Tiyatrosunda görev alarak başladı. 1984 senesinde Çevre Tiyatrosu'nda bir sezon görev aldı. 1985 senesinde Nisa Serezli - Tolga Aşkıner Tiyatrosu'na katılma kararı aldı ve altı sene boyunca burada oyunda rol aldı. Ayrıca bu tarihlerde sinema ve televizyon filmlerinde rol almaya başladı. Önce Canan, Ayaşlı ve Kiracıları, Bizim Mahalle, Kurtlar Sofrası gibi diziler ile Çark, Milyarder, Gurbetçi Şaban, Doruk gibi on beşe yakın sinema filminde görev aldı. 1992 senesinde İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları kadrosuna katıldı ve halen İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrolarında çalışmaktadır.

ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

Buluşma Yeri : Duşan Kovacevic - M.Nurullah Tuncer - İstanbul Şehir Tiyatroları -2011

Romeo ve Juliet : W.Shakespeare - İstanbul Şehir Tiyatroları - 2010

İhtiras Tramvayı : Tennessee Williams - İstanbul Şehir Tiyatroları - 2006

Bir Adam Yaratmak : Necip Fazıl Kısakürek - İstanbul Şehir Tiyatroları - 2002

Önce İnsan : Yılmaz Karakoyunlu - İstanbul Şehir Tiyatroları - 2000

Hasır Şapka : Eugene Labiche - İstanbul Şehir Tiyatroları - 2001

Aydınlanma Ateşi : İstanbul Şehir Tiyatroları

Halay : İstanbul Şehir Tiyatroları

Farklı Bir Kadın : İstanbul Şehir Tiyatroları

Gazeteciden Dost :İstanbul Şehir Tiyatroları

Tensing : Memet Baydur : İstanbul Şehir Tiyatroları

Adem ile Havva : Nisa Serezli-Tolga Aşkıner Tiyatrosu

Paşa Annem : Nisa Serezli-Tolga Aşkıner Tiyatrosu

Hollywood Bulvarı : Nisa Serezli-Tolga Aşkıner Tiyatrosu

Ah Şu Gençler : Turgut Özakman - Nisa Serezli-Tolga Aşkıner Tiyatrosu

Töre : Turgut Özakman - Nisa Serezli-Tolga Aşkıner Tiyatrosu

Ne hakla Otuzbese Bakla : Nejat Uygur Tiyatrosu

Son Umudum Milli Piyango : Nejat Uygur Tiyatrosu

Ye Kürküm Ye : Ferhan Şensoy - Tuncay Özinel - Halit Akçatepe Tiyatrosu

Aşkın Gözüne Gözlük : Tuncay Özinel - Halit Akçatepe Tiyatrosu

Boeing Boeing : Marc Camoletti - Tuncay Özinel - Halit Akçatepe Tiyatrosu

