Evlilik Hakkında Her Şey final mi yapıyor? Evlilik Hakkında Her Şey bitecek mi? - Haberler

Evlilik Hakkında Her Şey dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Herkes tarafından yoğun ilgi ile izlenen Evlilik Hakkında Her Şey bitecek mi sorusu gündeme geliyor. Evlilik Hakkında Her Şey final mi yapıyor ve ne zaman bitiyor merak ediliyor. Evlilik Hakkında Her Şey final mi yapıyor? Evlilik Hakkında Her Şey bitecek mi? Detaylar haberimizdedir…

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY FİNAL Mİ YAPIYOR?

FOX Tv'nin sevilen dizisi Evlilik Hakkında Her Şey final mi yapıyor sorusu gündeme geliyor. Ancak resmi bir açıklama henüz bulunmuyor. Evlilik Hakkında Her Şey dizisi her Salı yeni bölümü ile saat 20:00'da seyircisi ile FOX Tv ekranlarında buluşuyor.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY OYUNCULARI

AZRA GÜNAY : Gökçe Bahadır

SERGEN GÜNAY : Sarp Akkaya

YILDIRIM ŞAHİN : Yiğit Kirazcı

SANEM CEVHER : Gökçe Eyüboğlu

GÜNEŞ CEVHER : Tülin Ece

ÇOLPAN CEVHER : Sumru Yavrucuk

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY SON BÖLÜM NELER OLDU?

Gülistan'ın intiharı, akli dengesinin yerinde olmadığı şüphelerini de desteklemiştir. Tüm deliller ve raporlar aleyhlerine de olsa Azra, Efe ve Çolpan'ın bu davanın peşini bırakmaya niyeti yoktur. Ölüm kalım savaşı veren Gülistan'ın tek umudu onlardır.İntiharın arkasındaki sır perdesini kaldırabilecek küçücük bir ihtimalin peşine düşen Azra ve Efe kendilerini hiç beklemedikleri bir durumun ortasında bulurlar. Gülistan'ı kendisi ve ailesi için bir tehdit olarak gören Şeyda ise çocuğunu vermemek için her şeyi göze almıştır. Medyanın tüm ilgisinin üzerlerinde olduğu Can Derin davasında beklenmeyen gelişmeler yaşanır. Basına sızan yeni deliller Sanem ve Bora'yı aşılması güç bir durumla karşı karşıya bırakır. İkinci bir skandalla köşeye sıkışan Sanem ve Bora, Erman'a verdikleri sözle müvekkillerini içinde bulunduğu durumdan kurtarmak arasında sıkışırlar. Bora ve Erman, barışmak konusunda geri adım atmayan Sanem ve Çolpan'ı bir araya getirebilmek için bir plan yapar. Ancak Bora ve Erman'ı büyük bir sürpriz beklemektedir. Büyük bi umutla ayarladıkları Çolpan ve Sanem buluşması sarsıcı bir sürprizle sonuçlanacaktır.

Haberler.com - Gündem