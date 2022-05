Evlilik Hakkında Her Şey final mi, neden final yapıyor? Evlilik Hakkında Her Şey bitiyor mu, bitti mi? Dizinin konusu ne, finalde neler olacak? - Haberler

Evlilik Hakkında Her Şey bitti mi, neden bitiyor? Evlilik Hakkında Her Şey, MF Yapım imzalı, ilk bölümü 21 Eylül 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmen koltuğuna sırasıyla Yusuf Pirhasan ve Volkan Keskin'in oturduğu, senaryosunu Seda Çalışır Karaoğlu, Toprak Karaoğlu, Ayşe Canan Ertuğ ve Halil Ersan'ın uyarladığı, Türk yapımı dram, komedi-drama ve hukuk türündeki televizyon dizisi. Evlilik Hakkında Her Şey final mi, neden final yapıyor? Evlilik Hakkında Her Şey bitiyor mu, bitti mi? Dizinin konusu ne, finalde neler olacak?

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY FİNAL Mİ YAPIYOR?

Evlilik Hakkında Her Şey bugün 33. bölümü ile final yapıyor. Dizi bugün son kez Fox TV ekranlarına gelecek.

Twitter'dan yapılan paylaşım:

"O gelinlik giyilecek! #EvllikHakkındaHerŞey final bölümüyle bu akşam 20.00'de FOX'ta!

@FOXTurkiye"