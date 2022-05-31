Evlilik Hakkında Her Şey final mi, neden final yapıyor? Evlilik Hakkında Her Şey bitiyor mu, bitti mi? Dizinin konusu ne, finalde neler olacak? - Haberler

Evlilik Hakkında Her Şey final mi, neden final yapıyor? Evlilik Hakkında Her Şey bitiyor mu, bitti mi? Dizinin konusu ne, finalde neler olacak?
- Güncelleme:
Fox TV'nin sevilen dizisi Evlilik Hakkında Her Şey bugün final bölümü ile ekranlara gelecek. Dizi hakkında izleyiciler, Evlilik Hakkında Her Şey final mi, neden final yapıyor? Evlilik Hakkında Her Şey bitiyor mu, bitti mi? Dizinin konusu ne, finalde neler olacak? merak etti. İşte detaylar...
Evlilik Hakkında Her Şey bitti mi, neden bitiyor? Evlilik Hakkında Her Şey, MF Yapım imzalı, ilk bölümü 21 Eylül 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmen koltuğuna sırasıyla Yusuf Pirhasan ve Volkan Keskin'in oturduğu, senaryosunu Seda Çalışır Karaoğlu, Toprak Karaoğlu, Ayşe Canan Ertuğ ve Halil Ersan'ın uyarladığı, Türk yapımı dram, komedi-drama ve hukuk türündeki televizyon dizisi. Evlilik Hakkında Her Şey final mi, neden final yapıyor? Evlilik Hakkında Her Şey bitiyor mu, bitti mi? Dizinin konusu ne, finalde neler olacak?
Evlilik Hakkında Her Şey bugün 33. bölümü ile final yapıyor. Dizi bugün son kez Fox TV ekranlarına gelecek.
Twitter'dan yapılan paylaşım:
"O gelinlik giyilecek! #EvllikHakkındaHerŞey final bölümüyle bu akşam 20.00'de FOX'ta!
@FOXTurkiye"
Buna göre dizi 31 Mayıs Salı 2022 tarihinde final yapacak.
Evlilik Hakkında Her Şey dizisi bugün tamamen final yapıyor. Dizi sezon finali olmayacak, tamamen bitiyor. Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin neden final yaptığı ile ilgili bir açıklama gelmedi.
Cevher ailesine mensup birbirinden çok farklı dört kadının ortak geçmişlerine olan tepkileri ve farklılıkları işlenecek. Bir evliliğin bütün aşamalarını bu dört kadın kahramanımız üzerinden göreceğimiz dizide; Çolpan (Sumru Yavrucuk) boşanmış, Azra (Gökçe Bahadır) uzun yıllardır evli, Güneş (Tülin Ece) evlilik arifesinde ve Sanem (Gökçe Eyüboğlu) ise evlilik kavramını tümüyle reddetmektedir.
Gökçe Bahadır : Azra Cevher : 1-33
Barış Kılıç : Efe Avcı : 21-33
Sumru Yavrucuk : Çolpan Cevher : 1-33
Gökçe Eyüboğlu : Sanem Cevher Arsen : 1-33
Serkan Altunorak : Bora Arsen : 15-33
Tülin Ece : Güneş Cevher Kuru : 1-33
Erdal Küçükkömürcü : Erman Arsen : 1-33
Bertan Asllani : Yalın Kuru : 1-33
Alara Turan : Deniz Cevher : 14-33